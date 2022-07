Causa morte attrice Shonka Dukureh, film Elvis: cos’è emerso nelle ultime ore

Addio alla famosa attrice e cantante del film Elvis: fan increduli

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa dell’attrice e cantante Shonka Dukureh, volto molto amato dal pubblico. A soli 44 anni l’attrice ha lasciato la sua famiglia che adesso si è chiusa nel più profondo dolore e nel più stretto riserbo. A fare la tragica scoperta è stato uno dei suoi figli che l’avrebbe trovata priva di sensi in camera da letto. E’ andato dunque dai vicini per chiedere aiuto, stando a quanto raccontato dal dipartimento di polizia di Metro Nashville. A quel punto il vicino di casa ha chiamato la Polizia che, una volta giunta immediatamente sul posto, ha ufficializzato la morte della donna.

Quali sono le cause della morte di Shonka Dukureh? Cosa si sa fino ad ora

Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo alla popolare cantante e attrice. Per questo motivo nei prossimi giorni pare che verrà fatta l’autopsia per accertare e capire le reali cause della morte che attualmente rimane avvolta nel mistero. Shonka viveva a Nashville, in Tennessee, con i suoi due bambini. Tuttavia l’attrice e cantante era originaria di Charlotte, nella Carolina del nord. La sua preparazione artistica e professionale proveniva dalla scuola di teatro Fisk University. Successivamente, inoltre, Shonka aveva preso un master in educazione alla Trevecca Nazarene University. Il ruolo più importante che Shonka ha interpretato nella sua carriera, quello che le ha dato la vera popolarità, è Elvis dove interpretava il personaggio di Big Mama Thornton.

Il regista del film Elvis omaggia l’attrice: “Si è spenta una luce speciale”

Un grande dolore, quello provocato dalla morte di Shonka Dukureh, che ha lasciato un vuoto soprattutto nella squadra di lavoro del film Elvis. In particolare il regista della pellicola, Baz Luhrmann, ha voluto omaggiare l’attrice e cantante sul suo profilo Instagram.

“Oggi una luce speciale si è spenta”

ha scritto. Il regista ha poi parlato del “cuore spezzato” che la famiglia del film Elvis ha in questo momento. Baz, infine, ha detto che ogni volta che l’attrice si trovava sul palco o sul set tutti si sentivano sempre sollevati.