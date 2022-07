Tony Sirico è morto, aveva quasi 80 anni: addio all’attore dei Soprano

Un altro lutto nel mondo del cinema: addio a Tony Sirico

Non sembra esserci tregua per il mondo del cinema. È morto all’età di 79 anni il celebre attore Tony Sirico, famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Paulie “Walnuts” Gualtieri, un mafioso nella serie tv Sopranos della Hbo. Secondo quanto riportato dai principali organi di stampa l’attore si è spento in una casa di cura in Florida, dove era ricoverato da qualche tempo in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute. A riportare la drammatica notizia è stato l’agente del noto attore e la Bbc, lasciando nello sconforto tutti i fan dei Sopranos, che hanno amato il ruolo interpretato da Sirico nella premiata serie. Tony inoltre ha interpretato il personaggio di gangster in oltre una dozzina di altri film sulla mafia, tra cui anche il famosissimo ‘Quei bravi ragazzi‘ del premiato regista Martin Scorsese. Una vita da artista con tutte le sfaccettature possibili e il lato della medaglia buono da una parte e difettoso dall’altra. La vita di Sirico è stata segnata infatti da vari episodi spiacevoli, come i ripetuti arresti.

Chi era l’attore di origini italiane

Nato a Brooklyn il 29 luglio del 1942, New York, Tony Sirico era di origini italiane, più precisamente campane. Nel corso della sua vita è stato arrestato addirittura 28 volte, trascorrendo due periodi anche relativamente lunghi in prigione. In passato aveva anche lavorato per il boss della mafia Carmine Persico, molto vicino al clan della famiglia Colombo, che aveva il controllo della Grande Mela. Più volte aveva raccontato delle difficoltà nel venire su in un ambiente sano: “Dove sono cresciuto, ogni ragazzo cercava di mettersi alla prova. Dovevi avere o un tatuaggio oppure un foro di proiettile” – aveva dichiarato nel corso di una intervista rilasciata al Los Angeles Times nel lontano 1990.

Tony Sirico e la lunga convivenza con la madre

Non tutti sanno che Tony Sirico ha vissuto a casa con la mamma a Brooklyn fino all’età di 55 anni, età in cui venne scelto per interpretare Paulie nei Sopranos. Un curioso retroscena dal quale è nato uno dei personaggi più amati della sua carriera.