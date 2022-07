Vladimir Luxuria svela un segreto su Francesca Pascale: “Mi ha telefonato e…”

Francesca Pascale e la confessione dell’opinionista de L’Isola: “Siamo amiche”

Vladimir Luxuria ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa circostanza l’opinionista dell’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha parlato dei diritti civili, non facendo mistero che in Italia qualche timido passo nei confronti del popolo LGBTQ+ è stato fatto, anche se c’è ancora molto da fare. La Luxuria ha poi parlato della donna, che giorni fa si è unita civilmente con la cantante Paola Turci. E proprio sull’ex compagna di Silvio Berlusconi ha colto la palla al balzo per svelare un retroscena mai svelato prima:

“Lei e Feltri avevano fatto la tessera di GayLib e dell’Arci e diedi loro il benvenuto…Poi lei mi ha telefonato e siamo diventate amiche…”

Da lì a poco la Pascale l’ha ricontatta perchè avrebbe voluto partecipare all’inaugurazione del Gay Village a Roma: “Si improvvisò una conferenza stampa…”

Vladimir Luxuria fa una rivelazione sulla moglie di Paola Turci: “Ecco perchè potrebbe essersi separata da Berlusconi”

L’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista al settimanale Nuovo, ha poi rivelato che da lì a poco Francesca Pascale ha deciso di invitarla ad Arcore per darle l’opportunità di chiacchierare con il leader di Forza Italia:

“Risultato? Lui diede libertà di voto ai suoi parlamentari sulle unioni civili…E’ una donna coraggiosa…”

L’opinionista, la quale ha smentito Lory Del Santo, non ha poi nascosto di credere che questo suo coraggio sia stata la causa della separazione dall’ex Premier: “E’ diventata scomoda per quel giro e quindi si è separata da Berlusconi…”

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate: perchè l’opinionista non era presente

Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a Vladimir Luxuria il motivo per cui non è andata alle nozze della cantante con la Pascale. E la popolare opinioniste de L’Isola ha subito rivelato che era impegnata come madrina del Pride a Catania, aggiungendo però che con il cuore è stata vicinissima alla coppia: “Con il cuore ero insieme alla coppia che ha celebrato la propria unione…” Si segnala che neppure Berlusconi ha presenziato, ma ha comunque fatto un bel regalo alla coppia.