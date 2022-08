Anne Heche morta, chiarite le cause: arrivata la verità del medico legale

La verità sulla scomparsa dell’attrice Anne Heche

Il mondo continua a piangere Anne Heche. La celebre attrice, rimasta coinvolta in un gravissimo incidente lo scorso 5 agosto, ha perso la vita nei giorni successivi, anche se in un primo momento non erano state chiarite le circostanze della scomparsa. In queste ore è invece uscita la perizia del medico legale, che ha fatto luce sulla morte della famosa artista, che sarebbe scomparsa l’11 agosto dopo una morte cerebrale, seguita dallo spegnimento dei macchinari. Secondo il medico legale e le ultime riportate da People, l’attrice sarebbe morta per le conseguenze legate all’inalazione di fumo e alle lesioni termiche in seguito all’incidente di inizio mese. Il fattaccio dunque si è rivelato letale per Anne Heche, la cui morte ha lasciato increduli i centinaia di fan sparsi per il mondo dell’attrice protagonista di note pellicole come Donnie Brasco e Toy Boy. Almeno adesso, però, i fan sanno cosa è costato la vita all’artista nata in Aurora.

La corsa in ospedale e l’impennata del libro: le ultime ore dell’artista

La 53ene attrice Anne Heche, era stata trasportata in ospedale in condizioni disperate subito dopo il drammatico impatto. Dichiarata cerebralmente morta, è stata tenuta in vita in modo artificiale per circa una settimana fino a quando i familiari hanno scelto di donare gli organi. L’ufficio del medico legale ha successivamente indicato la data dell’11 agosto come quella della sua morte. Curioso il caso della sua biografia della Heche, “Call Me Crazy”, lanciata in vendita al prezzo di 26 dollari ai tempi dell’uscita, il prezzo è schizzato alle stelle dopo il decesso, arrivando fino a costare 739 e i 949 dollari su Amazon.

La dinamica del drammatico impatto

La notizia della morte di Anne Heche non è stata ancora metabolizzata dai fan dell’attrice, vista la portata e lo spessore del personaggio, amatissimo non solo negli Usa. Drammatico l’incidente che ha strappato alla vita la star del cinema americano, con la sua auto che si è schiantata contro il muro di un’abitazione che è poi andata in fiamme: quando i soccorritori sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo l’attrice, purtroppo il suo corpo risultava già ustionato in maniera compromessa.