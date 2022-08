Addio Battiti Live, un vip rompe il silenzio: “Elisabetta Gregoraci è…”

Le rivelazioni di Platinette sul programma condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

Ha scelto di dedicare a Battiti Live, la cui ultima puntata andrà in onda stasera su Italia1, Platinette la sua tradizionale rubrica pubblicata sulle pagine di DiPiùTV questa settimana. “La trasmissione ci fa scroprire il Sud a suon di musica” recita il titolo dell’articolo, nel quale Mauro Coruzzi spende ottime parole sia nei confronti del programma che dei suoi conduttori, asserendo: “E’ presentato dalla bellissima Elisabetta Gregoraci in coppia con Alan Palmieri”.

E’ una festa di pubblico, di nuovo in piazza dopo la pandemia, che va in onda da tante splendide città del nostro Meridione

afferma.

Battiti Live e le dichiarazioni di Platinette: “Pioggia di musica nell’estate 2022 in tv”

“Uno dei fenomeni della televisione estiva italiana quest’anno vede al centro della programmazione la musica” dice Mauro Coruzzi nell’articolo dedicato, come suddetto, al programma di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, continuando: “Sui nostri teleschermi nell’estate di quest’anno c’è una vera e propria pioggia di canzoni, una lista infinita di stelle, alcune in circolazione da anni, altre invece nascenti”.

Radionorba Cornetto Battiti Live è sicuramente uno dei programmi musicali più seguiti: usiamo il suo titolo completo

dice successivamente, ricordando che prima del 2017 lo show era conosciuto solo in Puglia, solo da quell’anno in poi è stato trasmesso su Italia1 regalandogli una ribalta con spettatori da tutta Italia. Platinette sottolinea inoltre che nello show non si vede nulla di rivoluzionario, se non tanto entusiasmo.

Stasera l’ultima puntata di Battiti Live 2022: “Spettacolo che corre inarrestabile”

Coruzzi afferma anche che lo spettacolo corre inarrestabile per oltre un paio d’ore ogni martedì sera, non nascondendo, però, che a suo avviso tra Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci la ‘chimica’ non sia perfetta, sottolineando:

Questa è la loro sesta edizione insieme, ma a volte sembrano non aver ancora trovato la ‘quadra’ che dovrebbe farci sentire la sintomia che c’è tra loro.

Prima della conclusione dell’articolo, Mauro ricorda che la Gregoraci ha avuto una stagione tv molto ricca di impegni, citando in conclusione la sua partecipazione dello scorso anno al GF Vip, a proposito della quale asserisce: “Il reality secondo me non le è stato molto utile perchè le ha fatto perdere un po’ della sua aria giovanile”. Intanto, lavoro a parte, negli ultimi giorni è esploso il gossip sulla conduttrice calabrese che, ormai single da qualche anno, pare abbia trovato un nuovo amore, che sarebbe l’ex di una famosa collega, anche lei calabrese…