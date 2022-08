Belen Rodriguez non se lo aspettava! Cosa è successo con la figlia Luna Marì

Conduttrice di Canale5 stupita dalla figlia: i primi passi della piccola

Ha compiuto lo scorso 12 luglio un anno la piccola Luna Marì. La figlia di Belen, nata dall’amore con Antonino Spinalbese, continua ad essere la protagonista preferita dei video della mamma, insieme a Santiago, avuto da Stefano De Martino. La conduttrice di Tu si que vales infatti, tolti tacchi e lustrini delle dirette, si mostra al naturale sui social senza paura di apparire struccata o in tenuta da casa. Proprio in queste ore ha voluto condividere un momento privato con la figlia, mostrando i primi passi della piccola. Appoggiata su un carrello la piccola si è poi staccata dal gioco per restare in equilibrio da sola. Un passo avanti che ha riempito di gioia la showgirl che non ha potuto fare a meno di condividere il momento con la piccola ed esultare:

“Ma sei bravissima!”.

Elogi ripetuti continuamente dalla conduttrice che è apparsa quasi incredula dei progressi della sua piccola. Ai commenti della modella sono seguiti quelli di Stefano De Martino che ha assistito alla scena e ha ammesso: “È incredibile”.



“La mia natura è impetuosa e inaspettata”, la confessione della conduttrice di Tu si que vales

Si sta godendo le meritate vacanze Belen Rodriguez che sta alternando le giornate in riva al mare e in piscina, alle registrazioni del talent di Canale5. La modella continua anche a posare per shooting e, proprio durante uno di questi servizi fotografici per pubblicizzare la marca di un gelato, ha colto l’occasione per fare una confessione:

“Sono wild. Da sempre quello che mi contraddistingue è la mia natura impetuosa e inaspettata”.

La showgirl ha sempre agito mossa dal sentimento e dalla passione. Il colpo di fulmine per Stefano De Martino è seguito infatti alla notizia della gravidanza e al matrimonio. Poi la passione per Antonino Spinalbese l’ha portata a cercare un figlio subito. Oggi la bella argentina è una donna consapevole, forte di un passato importante che le ha regalato gli amori della sua vita: Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez, la dedica speciale per il compagno: “Ricordi di ieri, di oggi e di domani”

Sta vivendo un momento magico la conduttrice Mediaset, felice grazie all’amore ritrovato per Stefano De Martino dopo anni di tira e molla. In queste ore su Instagram ha voluto ricordare il weekend romantico trascorso con il compagno a Ponza postando una serie di foto (visibili cliccando qui) e commentando con queste parole: “Ricordi di ieri, di oggi e di domani”. Segno che il conduttore continuerà a far parte del suo futuro. Intanto la coppia è pronta per fare un gesto d’amore importante.