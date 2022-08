Estate in diretta, Roberta Capua perde la pazienza: “È follia pura!”

Roberta Capua infuriata per l’inversione a U del tir sull’autostrada A10 di Genova: “Manovra pericolosissima”

In apertura della nuova puntata di Estate in diretta i due conduttori hanno subito raccontato al pubblico a casa una vicenda che ha dell’incredibile. Infatti a Genova, in autostrada, un tir ha fatto un’inversione a U in maniera del tutto incosciente.

“È follia pura, una manovra pericolosissima”

ha commentato la Capua. La conduttrice ha spiegato che il conducente ovviamente non è rimasto impunito. Questo folle gesto gli è costato ben 8mila euro di multa e il ritiro della patente. Per fortuna, come ha specificato Roberta, non ci sono stati incidenti e nessuno si è fatto male. Intanto a rendere la vicenda ancora più surreale ci ha pensato un altro conducente, questa volta di un’automobile, che ha fatto la stessa pericolosa manovra nello stesso punto. “Non lo fate, è pericolosissimo” ha detto Gianluca Semprini.

La conduttrice di Estate in diretta torna su un caso di cronaca: “Oltre al dolore c’è la rabbia”

Così come accaduto ieri anche oggi i conduttori sono tornati sull’omicidio di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex fidanzato a Bologna. L’inviata presente sul luogo del delitto ha raccolto altre testimonianze dei vicini ed inoltre è stata fatta chiarezza sul perché non era stato emesso il divieto di avvicinamento. Anche i parenti della vittima hanno parlato, seppur colmi di dolore. A tal proposito Roberta Capua ha detto:

“Ovviamente da parte dei parenti oltre al dolore c’è la rabbia perché sappiamo che questo ragazzo ha perseguitato Alessandra per mesi”.

Roberta Capua dispiaciuta durante la puntata: “Le condizioni di Davide sono ancora gravi”

Infine, sempre per quanto riguarda lo spazio dedicato alla cronaca, i due conduttori di Estate in diretta sono tornati sul caso di Davide, il ragazzo aggredito a Crotone. In base agli aggiornamenti forniti oggi pare che Davide sia stato brutalmente picchiato e lasciato in fin di vita per un semplice scambio di persona da parte dell’aggressore.

“Davide è ancora in gravissime condizioni”

ha detto con la voce rotta la conduttrice di Rai1. “E’ una vicenda incredibile, è assurdo” ha invece detto Gianluca Semprini dopo lo sfogo del papà di Davide distrutto dal dolore per le condizioni del figlio.