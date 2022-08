L’attore John Steiner è morto: ha lavorato con Tinto Brass e Carlo Verdone

Addio a John Steiner: quali sono le cause della morte

Il cinema internazionale piange uno dei volti memorabili. Si tratta di John Steiner, attore caratterista inglese ma profondamente legato all’Italia dove ha lavorato con grandi maestri cinematografici come Carlo Verdone, Tinto Brass e Dario Argento. John aveva 81 anni e la notizia della sua tragica scomparsa è arrivata nei giorni scorsi. Stando a quanto emerso fino ad ora l’attore avrebbe perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto domenica 31 luglio 2022 mentre si trovava a La Quinta, una città residenziale della California, nella contea di Riverside, dove l’uomo si era trasferito negli anni ’90. La notizia dal 31 luglio ad oggi ha fatto il giro del mondo e scosso gli animi degli addetti ai lavori del settore cinematografico internazionale.

I celebri film dell’attore: con Carlo Verdone e Tinto Brass c’è stata la grande svolta

Lunga, ricca e diversificata è stata la carriera di John Steiner morto tragicamente nei giorni scorsi. Il legame con il cinema italiano per l’attore è avvenuto quasi agli esordi della sua carriera grazie a Giulio Petroni e al ruolo interpretato in Tepepa. E’ stata poi la volta del film Una su 13 insieme a Vittorio Gassmann e Sharon Tate. Da lì l’attore non si è più fermato, collezionando un successo dietro l’altro. Tra i tanti registi italiani con cui ha lavorato ci sono Marco Bellocchio, Lucio Fulci, Ruggero Deodato, Mario Bava, Dario Argento, Tinto Brass e Carlo Verdone. Con il primo ha girato Salon Kitty, Caligola, Action e Paprika. Con Verdone invece ha lavorato in I due carabinieri e Troppo forte.

La biografia di John Steiner e il ritiro dalle scene

L’attore britannico è nato a Chester il 7 gennaio 1941. La sua carriera è iniziata tra teatro e televisione fin quando non si è trasferito in Italia negli anni ’60. Qui il suo successo è stato immediato ed ha recitato in diverse pellicole di commedie, Spaghetti-western e polizieschi. L’attore nel 1991 ha annunciato il suo ritiro dalle scene cinematografiche e si è trasferito a Los Angeles dove è diventato un agente immobiliare. Il penultimo ruolo della sua carriera è stato quello del cattivo Jaffar in Sinbad of the Seven Seas di Enzo G. Castellari.