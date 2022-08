La Mante, nuova serie tv su Canale5: trama, cast e quando va in onda

Tutto sulla nuova serie tv francese: chi sono gli attori e quando inizia

Negli ultimi mesi Canale5, dopo aver offerto diverse fiction di produzione italiana (alcune delle quali molto seguite come Fosca Innocenti e Luce dei tuoi occhi) ha strizzato l’occhio anche all’estero. Tra produzioni inglesi, francesi, americane e greche l’offerta è stata ampia, anche se gli ascolti quasi mai eccellenti. E così, in attesa della nuova stagione televisiva che porterà nuove fiction italiane, Mediaset ripesca nell’archivio che più ha dato soddisfazioni: quello francese. Arriveranno infatti due miniserie dal titolo La Mante e Solo uno sguardo. Per quanto riguarda la prima si tratta di una miniserie francese andata già in onda su Netflix. Su Canale5 andrà in onda tra fine agosto e inizio settembre. Nel cast, come protagonista, c’è Carol Bouquet, volto internazionale molto famoso.

Trama La Mante: una serial killer vuole collaborare con la Polizia

Al centro della serie tv francese c’è una pericolosa serial killer che negli anni ha terrorizzato la Francia. Questa donna, Jeanne Deber, è stata definita La Mante, ovvero la mantide. Ormai la donna si trova in carcere per scontare la sua pena ma in giro c’è un emulatore che sembra agire esattamente come lei. Per questo motivo la donna vuole aiutare la Polizia a risolvere il caso, essendo l’unica che può capire la testa del serial killer e la sua identità. Tuttavia la donna metterà una condizione: collaborare con suo figlio, che lavora proprio in Polizia, che da anni non le vuole più parlare.

Cosa c’è da sapere sulla serie tv: critica e produzione

Quella che andrà in onda a breve su Canale5 è una serie tv del genere poliziesco. E’ formata da sei puntate da 50 minuti ciascuna e molto probabilmente Mediaset la manderà in onda in tre puntate da due episodi ciascuna. Ha debuttato prima in Svizzera, dove è andata in onda dal 30 agosto al 13 settembre 2017 sul canale RTS Un. E’ stata poi la volta del Belgio, dal 3 al 17 settembre del 2017 sul canale La Une. In Francia La Mante è andata in onda sul canale TF1 dal 4 al 18 settembre del 2017 mentre in Italia è stata trasmessa su Netflix dal 29 dicembre del 2017. Nel cast, oltre a Carole Bouquet, ci sono Fred Testot e Pascal Demolon.