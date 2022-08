Morto attore Alessandro De Santis: ha recitato con Benigni in Johnny Stecchino

Lutto nel mondo del cinema: è morto il popolare attore del film Johnny Stecchino

Proprio oggi è stata data una notizia che non avremmo mai voluto dare. Difatti è morto l’attore Alessandro De Santis all’età di 50 anni. Era affetto dalla trisomia 21 (sindrome di Down). Era diventato molto popolare nel 1991 perchè aveva recitato nel film cult di Roberto Benigni, Johnny Stecchino. Dopo diverso tempo ha recitato nella serie Tv Ferrari e sette anni dopo nel film I bambini della sua vita. Si segnala che l’attore è morto in queste ultime ore a Roma. Ovviamente appena si è diffusa la notizia tanti si sono riversati sui social per fare le più sincere condoglianze alla famiglia per la drammatica perdita.

Morto l’attore Alessandro De Santis: il commovente gesto di Roberto Benigni

La famiglia dell’attore morto oggi all’età di 50 anni a Roma, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, ha rivelato che anche il popolare collega ha voluto esprimere le sue condoglianze. Difatti pare abbiano ricevuto una lettera di cordoglio dall’attore premio Oscar con La vita è bella, non facendo mistero di essersi davvero emozionati:

“Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito…”

Un gesto davvero bello che ha dimostrato ancora una volta la spiccata sensibilità dell’attore e regista toscano. La famiglia ha poi fatto sapere che i funerali si terranno domani giovedì 4 agosto nella Chiesa di San Frumenzio nella città capitolina, dove purtroppo ha esalato il suo ultimo respiro.

Attore morto oggi: la sua scena a Johnny Stecchino ha scandalizzato gli Stati Uniti

Alessandro De Santis morto oggi ha anche fatto molto discutere anni fa. Difatti è stato protagonista in una delle scene più discusse e criticate del popolare film di Roberto Benigni. Il motivo? Il protagonista del film (Dante interpretato da Roberto Benigni) aveva dato al personaggio che interpretava della cocaina per curare il diabete. E questa scena mai ha visto la luce negli Stati Uniti, che hanno ritenuto non fosse assolutamente adatta agli spettatori. Non resta a questo punto che fare le più sincere condoglianze alla famiglia.