Music Award 2022, novità nel cast: arriva Antonella Clerici e non solo

Antonella Clerici tra gli ospiti della nuova edizione dell’evento musicale: anticipazioni e novità

Carlo Conti e Vanessa Incontrada anche quest’anno saluteranno l’estate con Music Award 2022 che andranno in onda venerdì 9 e sabato 10 settembre in prima serata su Rai1. Ed il sito di DavideMaggio.it ha rivelato anticipazioni e novità della nuova edizione. Non solo ha elencato tutti gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona ma ha anche ammesso che ci saranno degli ospiti del mondo della tv come la padrona di casa di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, a cui si uniranno i due conduttori di un altro evento simile sempre sponsorizzato dalla TIM andato in onda questa estate su Rai2, Summer Hits, Stefano De Martino ed Andrea Delogu e poi ancora ci saranno Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan.

Music Award 2022, svelati tutti gli ospiti della nuova edizione: da Fedez e Gigi D’Alessio

Ovviamente, protagonista assoluta della nuova edizione dell’evento di Rai1 sarà la musica e, sempre dal sito sopra menzionato, apprendiamo che nel corso delle due serate saliranno sul palco tantissimi ospiti come: Mika, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Irama, Fedez, Elodie, Marracash, Salmo, Elisa, Dargen D’Amico, Rkomi, Guè Pequeno, Sangiovanni, Nek, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Brunori Sas, Francesca Michielin, Elettra Lamborghini, Coez, i Pinguini Tattici Nucleari. E poi ancora all’evento musicale di Rai1 condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti parteciperanno anche La Rappresentante di Lista, Gianni Morandi, Blanco, Max Pezzali, Riccardo Cocciante, Marco Mengoni, Fabri Fibra, Rocco Hunt e Tananai. Mentre Biagio Antonacci ritirerà un premio speciale per i 30 del brano Liberatemi.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada pronti per lo show musicale: i brani che saranno premiati

Venerdì 9 e sabato 10 settembre a partire dalle 21.25 circa su Rai1 andranno in onda le due serate del Music Award presentate dal conduttore toscano e dall’attrice e conduttrice spagnola. Durante lo show saranno premiati sia gli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI Oro, Platino, Multiplatino, sia i singoli Multiplatino. E nel frattempo appunto tra gli ospiti ci sarà anche Antonella Clerici reduce dal successo delle repliche della scorsa edizione di The Voice Senior, su cui di recente è stata fatta una rivelazione.