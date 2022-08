Oroscopo della settimana: previsioni di Mauro Perfetti fino al 28 agosto

Mauro Perfetti, oroscopo dal 22 al 28 agosto: previsioni segno per segno

Il noto astrologo per tutto il mese di agosto ha fornito le sue previsioni della settimana Oggi concentrandosi su amore, lavoro e fortuna. Vediamo quindi cosa dicono le Stelle per i primi quattro segni:

ARIETE: Per i single sarà impossibile rimanere soli tante opportunità per i flirt, per quanto riguarda i soldi fate attenzione a non spendere e spandere;

TORO: In amore attenti a non esagerare con i litigi, nel lavoro potrete trasformare un’iniziativa in un successo;

GEMELLI: Le coppie solide saranno sempre più affiatate, cercate di essere prudenti nel gestire i soldi;

CANCRO: Non vi isolate o sprecherete delle opportunità, la vostra sensibilità vi farà capire quando iniziare una nuova impresa.

Oroscopo della prossima settimana: cosa dicono le Stelle su amore, lavoro e fortuna

Le previsioni dal 22 al 28 agosto di Mauro Perfetti fornite al settimanale continuano con gli altri quattro segni:

LEONE: Con l’appoggio e l’amore della persona cara niente per voi sarà impossibile, la fortuna sorriderà soprattutto a chi è nato a fine luglio;

VERGINE: Non isolatevi per non sprecare opportunità uniche, nel lavoro buone nuove possono arrivare da altre città, dall’estero o dai social,

BILANCIA: Niente di magico accadrà per chi vive chiuso in se stesso, è un buon momento per porvi delle mete e scoprire come raggiungerle;

SCORPIONE: Sarete travolti dal desiderio di scappare a gambe levate dai doveri e dalle responsabilità, attenti allo stress perché intacca il vostro intuito.

Previsioni fino al 28 agosto: oroscopo di tutti i 12 segni dello zodiaco

L’oroscopo di Mauro Perfetti per la prossima settimana riportato dal magazine Oggi continua con le previsioni su amore, lavoro e fortuna degli ultimi quattro segni:

SAGITTARIO:Nella coppia crescerà il desiderio di prendervi cura l’uno dell’altro, le Stelle si riveleranno messaggere di buone nuove;

CAPRICORNO: Sarete pervasi di un gran desiderio di amare e di essere amati, agosto è perfetto per avanzare richieste e magari chiedere un aumento di stipendio;

ACQUARIO: Avrete modo di scoprire se la persona che avete al vostro fianco è davvero quella giusta, attenti alle spese che coinvolgono la casa;

PESCI: Cogliete l’attimo per organizzare una vacanza da sogno, si verrà a creare una strategica configurazione astrale per aumentare le entrate.