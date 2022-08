Oroscopo oggi e domani Paolo Fox, 26-27 agosto: le previsioni del weekend

Scritto da Denis Bocca , il Agosto 26, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco secondo Paolo Fox

Come se la passeranno i primi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi e domani? Scopriamolo con il suo Stellare:

ARIETE: le stelle saranno dalla loro parte. Complicazioni sul lavoro. Domani vorranno vivere sentimenti senza privazioni. Periodo di rilancio professionale.

TORO: l’effetto di Venere sta diminuendo. Indecisione per qualche rinnovo professionale. Domani Luna e Sole favorevoli. Difficile far partire i nuovi progetti.

GEMELLI: qualche emozione in più. Sono un po’ fuori gioco sul lavoro. Domani la stanchezza si farà sentire. Piccole tensioni sul lavoro.

CANCRO: potrebbero ritrovare una buona spiritualità. Non devono farsi il sangue amaro. Domani piccole incomprensioni sentimentali. C’è qualcosa di lasciato in sospeso sul lavoro.

Oroscopo del giorno e domani per il secondo gruppo di segni dello zodiaco

Si prosegue con le previsioni del 26 e 27 agosto secondo l’astrologo per eccellenza che non vede l’ora di tornare in onda su Rai2:

LEONE: torna la grande voglia di amare. Coglieranno tutte le occasioni sul lavoro. Domani grande slancio per i sentimenti. Non devono essere pessimisti.

VERGINE: Luna nel segno che aiuta l’amore. C’è qualcosa in più sul lavoro. Domani molto interessante per parlare d’amore. Problemi burocratici da risolvere al più presto.

BILANCIA: Mercurio aiuterà i cuori solitari. Riserva grandi soddisfazioni il lavoro. Domani buone novità in amore. Periodo che consente delle svolte.

SCORPIONE: ritroveranno una bella energia. Si sentiranno smarriti sul lavoro. Domani andrà meglio per quel che riguarda la sfera sentimentale. Chi sta vivendo una difficoltà sul lavoro piano piano recupererà.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: quali sono i segni al top per il 26 e 27 agosto

In ultimo gli altri quattro segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e il suo oroscopo del weekend e del giorno e domani:

SAGITTARIO: dubbi in amore. Buone e interessanti sul piano professionale. Domani periodo fertile per trovare l’amore. Luna in opposizione.

CAPRICORNO: attenzioni a certe relazioni. Potrebbero trovare un accordo sul lavoro. Domani Luna in ottimo aspetto. Possono fare di più sul lavoro.

ACQUARIO: inutile nasconderlo, ma ci sono delle battaglie amorose. Ci sono delle incertezze sul lavoro. Domani Luna non più opposta, che aiuta l’amore. Qualche sicurezza in più sul lavoro.

PESCI: metteranno alla prova un amore. Noia che arriva sul lavoro. Domani Luna opposta, dovranno affrontare una discussione. Hanno poca voglia di lavorare.