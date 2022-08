Oroscopo Paolo Fox: prime previsioni settimanali 27 agosto-2 settembre

Le previsioni dell’oroscopo settimanale di fine agosto e inizio settembre, primi segni

Dal numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole questa mattina, riportiamo di seguito le prime indicazioni sulle previsioni astrologiche da sabato 27 agosto a venerdì 2 settembre 2020, con il giudizio che l’astrologo ha assegnato ai 7 giorni in questione scelto tra: settimana difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica.

ARIETE: settimana buona ma non si esclude qualche controversia nella coppia nei primi giorni; Mercurio opposto può riportare alla luce questioni irrisolte;

TORO: anche per questo segno la prossima settimana sarà buona; cercare di dominare quel minimo di indolenza che c’è nella maggioranza delle coppie;

GEMELLI: settimana fantastica ma attenzione perchè se fuori casa la coppia non sta bene, rischia di portare tensioni in casa;

CANCRO: settimana discreta; le coppie possono sistemare qualche conto rimasto insospeso mentre i single devono guardare al futuro.

Paolo Fox e le previsioni di altri quattro segni: cosa dicono le stelle per i prossimi giorni

Dopo aver pubblicato, stamani, le indicazioni del re delle stelle relative all’oroscopo di oggi e domani, proseguiamo con lo zodiaco della settimana prossima di altri quattro segni.

LEONE: settimana fantastica con cielo efficace per coloro che vogliono fare scelte importanti legate all’amore;

VERGINE: settimana buona, tornerà la passionalità nelle coppie ma bisognerà fare attenzione al lavoro che allontana dalla famiglia;

BILANCIA: settimana buona anche per questo segno; se da poco c’è stata una separazione, per via di Giove in opposizione è meglio mettere a posto le questioni legali;

SCORPIONE: settimana discreta; le stelle sono complici solo a metà in amore, perciò meglio evitare di sollevare polemiche.

Oroscopo della prossima settimana: previsioni zodiacali di Paolo Fox degli ultimi segni

Concludiamo con l’oroscopo settimanale fino al 2 settembre dei segni dello zodiaco rimanenti.

SAGITTARIO: settimana buona ma bisogna superare molte tensioni nella coppia, cosa che sarà possibile fare soprattutto attorno a martedì;

CAPRICORNO: settimana buona; le coppie che hanno resistito fino ad oggi hanno buone fondamenta ma ancora possono nascere dei dubbi;

ACQUARIO: settimana discreta; nelle storie d’amore ora bisogna solo cercare di stare sereni, con le cose che miglioreranno dalla settimana prossima;

PESCI: buona la settimana di quest’ultimo segno ma bisogna assolutamente evitare conflitti nella vita di coppia tra sabato e domenica.