Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni prossimi giorni, fino a venerdì

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, fino al 2 settembre 2022

E’ iniziata una nuova settimana, il cui oroscopo dell’astrologo de I Fatti Vostri lo riprendiamo dalle pagine del numero di DiPiùTV uscito in edicola martedì scorso, dal quale abbiamo già tratto altri articoli.

ARIETE: nella vita di coppia è meglio non discutere per questioni da nulla, mentre nel lavoro si sente un po’ di stanchezza;

TORO: i single devono dimenticare tensioni inutili; nel lavoro ora è più facile fare accordi e contratti;

GEMELLI: ora è probabile che si voglia mettere alla prova la persona per la quale si prova interesse; nel lavoro questo è un periodo di verifica;

CANCRO: si possono risolvere questioni rimaste aperte nella vita di coppia; nel lavoro, invece, non ci sono novità.

Lo zodiaco di questa settimana del secondo gruppo di segni, dal quinto all’ottavo

Passiamo, adesso, alle previsioni settimanali di Paolo Fox dell’OROSCOPO di altri quattro segni, utilizzando sempre la fonte citata all’inizio dell’articolo.

LEONE: è il momento di allontanarsi da amici poco sinceri; nel lavoro arrivano buone occasioni;

VERGINE: nella vita amorosa torna una buona passionalità mentre nel lavoro non si esclude qualche progetto lungimirante per il futuro;

BILANCIA: in amore tutto è molto complicato se non si parla con sincerità; nel lavoro adesso le trattative non solo facili da gestire;

SCORPIONE: le stelle sono complici solo a metà per le coppie; nel lavoro, invece, in questo periodo le novità non mancano.

Previsioni astrologiche della settimana iniziata oggi degli ultimi quattro segni

Concludiamo rivelando l’oroscopo di Paolo Fox della settimana fino a venerdì 2 settembre dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: se nella coppia ci sono stati dei dubbi, è meglio parlare adesso; nel lavoro potrebbero essere già arrivati riscontri o conferme;

CAPRICORNO: responsabilità, in questi giorni, per un figlio; nel lavoro, invece, si può valutare di partire con qualcosa di nuovo;

ACQUARIO: miglioramenti in vista, in amore, grazie a Venere; nel lavoro sono in arrivo occasioni ma non si è del tutto convinti;

PESCI: in amore si pretende al proprio fianco una persona capace di far sognare; nella professione bisogna invece accettare anche qualcosa che non va di fare.