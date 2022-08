Stefano De Martino e Andrea Delogu complici: a rompere il silenzio e…

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 8, 2022 , in Gossip

Andrea Delogu ed il conduttore convincono la telespettatrice: l’opinione del giornalista

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sull’ultimo numero del settimanale Nuovo in cui parla di Tv e dei personaggi che la animano con i numerosi lettori. E proprio una di loro sull’ultimo numero del settimanale ha voluto esprimere una sua opinione sui conduttori del Tim Summer Hits, asserendo senza indugio alcuno che sono stati veramente una bella scoperta:

“Ritengo che Stefano De Martino e la collega siano proprio una bella scoperta per RaiDue, che sta dimostrando una freschezza che mancava da tanto tempo…”

E il giornalista non ha potuto far altro che dare ragione alla giornalista di Vimodrone, limitandosi a dire quanto segue: “Formano un duo molto affiatato…”

Stefano De Martino e la collega complici su Rai Due, il giornalista fa una confessione: “Si sostengono nei momenti di difficoltà”

Il giornalista Maurizio Costanzo ha poi rivelato sull’ultimo numero del magazine Nuovo che Andrea Delogu e il popolare conduttore non sono solo colleghi, ma anche amici di vecchia data, tanto che nei momenti difficili si sosterrebbero vicendevolmente:

“Loro sono amici di vecchia data, si sostengono nei momenti di difficoltà personale e si confrontano tantissimo quando si tratta di lavoro…”

E questa complicità tra i due, ultimamente sempre al centro del gossip, si nota anche in video, come ha rivelato lo stesso marito di Maria De Filippi sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Conduttori spigliati ed appassionati di musica…”

Maurizio Costanzo sul Summer Hits svela: “E’ stato uno dei programmi più graditi di questa estate”

Il popolare giornalista ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo esprimendo una sua opinione anche sul programma estivo condotto brillantemente da Stefano De Martino ed Andrea Delogu:

“E’ stato uno dei programmi più apprezzati dell’estate, anche per via dell’atmosfera divertente, godibile e poco formale che sono in grado di creare…”

Il marito di Maria De Filippi si è poi concentrato sull’operazione di ringiovanimento del secondo canale nazionale facendo presente ai numerosi lettori che in autunno ci saranno diverse novità in palinsesto: “Questo trend giovanile proseguirà anche nei Palinsesti autunnali di Rai Due, grazie a nomi come Mara Maionchi e Alessia Marcuzzi…” Proprio quest’ultima tornerà su Rai Due dopo 25 anni a Mediaset alla conduzione del nuovissimo programma intitolato Boomerissima.