Alberto De Pisis chi è: età, altezza, instagram, coming out ex di Taylor Mega

Un ospite della nota conduttrice partecipa al GF Vip 7: ecco di chi si tratta e la sua età

Finalmente l’attesa è finita, dato che questa sera andrà in onda sul piccolo schermo la prima puntata del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, mentre Sonia Bruganelli e Orietta Berti avranno il ruolo di opinioniste. Uno dei concorrenti pronti a varcare la famosa porta rossa è Alberto De Pisis, un esperto di comunicazione nato a Milano che ha poco più di trent’anni, e di cui il peso e l’altezza non sono conosciuti. Il ragazzo è già noto al pubblico, per aver fatto delle apparizioni come ospite a Pomeriggio 5, il programma condotto dalla conduttrice Barbara d’Urso.



Un concorrente del reality si è dichiarato omosessuale: “Sono tendenzialmente gay”

Il seguitissimo programma GF Vip giunto alla sua settima edizione, segnerà anche l’ingresso nella casa di Cinecittà di Alberto De Pisis. Si tratta di un ragazzo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo anche se ha diversi amici famosi, poichè è balzato agli onori della cronaca rosa per la breve liaison amorosa avuta con Taylor Mega, quando la nota influencer non era ancora conosciuta. Su Instagram e quindi nel suo profilo alberto_depisis è seguito da oltre 42 mila follower, ed è molto attivo sui social. Il concorrente del tanto atteso reality pur avendo avuto una storia con l’imprenditrice italiana, ha sempre dichiarato di essere omosessuale, infatti in un’intervista concessa a Novella 2000 ha sottolineato: “Io sono tendenzialmente gay”.

Alberto De Pisis svela un retroscena sulla passata relazione con l’influencer: “Mi ha voluto lei”

Tornando a parlare della relazione durata circa due mesi che il concorrente del noto reality show ha avuto in passato con Taylor Mega, ha rotto il silenzio sempre ai microfoni di Novella 2000 con queste parole: “Con lei è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. E’ stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico”. L’esperto di comunicazione è sceso nel dettaglio facendo una precisazione: