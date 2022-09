Antonella Fiordelisi chi è: età, instagram, fidanzato, scherma, Higuain, Chiofalo

Grande Fratello Vip, la soubrette nella Casa di Cinecittà: età, mistero sul fidanzato e la scherma

Antonella Fiordelisi sarà una concorrente della prossima edizione del reality, il cui debutto è previsto stasera su Canale 5. Quest’ultima farà il suo ingresso nella Casa o stasera oppure nella seconda puntata di giovedì prossimo. Difatti in base alle anticipazioni circolate online l’ingresso dei concorrenti sarà suddiviso in due tranche. Per chi non lo sapesse la ragazza è nata il 14 marzo 1998 a Salerno (24 anni esatti). E’ alta 1 metro e 78 cm e pesa 61 kg. Al momento milita nella squadra di scherma Nedi Nadi e si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Lei si è sempre dichiarata single, anche se diversi rumor hanno riportato che pare sia invece fidanzata da tempo.

Antonella Fiordelisi nuova concorrente del reality show vip: il suo profilo instagram ed i suoi ex fidanzati

La nuova concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip che inizierà proprio stasera su Canale 5 è finita spesso e volentieri sotto i riflettori del gossip per via delle sue passate storie d’amore con uomini molto popolari. Difatti quest’ultima pare abbia avuto un flirt con il calciatore Gonzalo Higuain, il quale non ha però mai confermato. Successivamente è anche stata insieme a Francesco Chiofalo. La giovane è stata anche la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato. Ma non è finita qua perchè prima di Cecilia Rodrguez è stata lei la compagna di Ignazio Moser. La gieffina, oltre a fare la schermitrice nella vita, è anche un’affermata influencer. Difatti su INSTAGRAM è seguita da più di 1 milione di follower.

La nuova gieffina è stata una tentatrice di Temptation Island: le sue comparsate in Tv

Prima di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip si segnala che Antonella Fiordelisi è stata una delle corteggiatrici di qualche edizione fa di Temptation Island. Nella stessa edizione c’erano anche la ex coppia composta da Nicola Panico e Sara Affi Fella, Elisa Scheffler e Mila Suarez. In Tv ha più volte partecipato alle trasmissioni di Barbara d’Urso insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Come se la caverà nella casa più spiata dagli italiani?