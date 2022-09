Antonino Spadaccino Tale e Quale, chi è: età, vita privata, instagram, Amici

Vita privata di Antonino Spadaccino: età, altezza, fidanzato

Tutto è pronto per la nuova stagione di Tale e Quale Show che da stasera terrà compagnia al pubblico di Rai1. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche il cantante ed ex allievo di Amici. In attesa di scoprire l’imitazione con cui dovrà cimentarsi questa sera scopriamo qualcosa sulla sua vita privata. Antonino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 e dunque ha 39 anni. La sua altezza è di 1 metro e 84 centimetri mentre il suo peso non è noto. Spadaccino si è avvicinato alla musica grazie al papà e già dagli anni 2000 ha iniziato a partecipare a diverse manifestazioni canore. Nel 2016 il cantante ha fatto coming out dicendo di avere un fidanzato. Attualmente invece non è nota la sua situazione sentimentale.

La svolta del cantante arriva con Amici

L’amore per la musica porta Antonino Spadaccino a partecipare ad Amici nel 2004 dopo tre anni di provini. Da subito si è fatto notare per le sue grandi doti canore tanto da vincere il talent in quell’edizione. Da quel momento la sua carriera non si è mai fermata collezionando anche importanti traguardi. Tra questi nel 2006 il suo singolo dal titolo “Ce la farò” ha ottenuto il disco d’oro ed è stato terzo in classifica dei singoli più venduti in Italia. Ad oggi, in attesa di partecipare a Tale e Quale Show, il suo profilo Instagram conta ben 98mila followers!

Antonino Spadaccino sulla nuova avventura: “Corteggiamento durato dieci lunghi anni”

Prima del debutto a Tale e Quale Show il cantante, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato quali imitazioni gli piacerebbe fare. Si tratta di Stevie Wonder e di Rod Stewart. Al contrario Antonino se potesse scegliere vorrebbe evitare di fare imitazioni già viste in passato. E sulla sua presenza nel programma dice: