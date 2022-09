Bianca Balti costretta all’amputazione di tube e ovaie: “Rischio un tumore”

“Rischio il cancro a causa di una mutazione genetica”, la rivelazione spiazzante della top model

E’ una delle modelle più apprezzate e richieste e il pubblico di Rai1 ha avuto modo di conoscerla nell’edizione del 2013 del Festival di Sanremo, dove ha affiancato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla conduzione: trattasi di Bianca Balti, che in questi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese e rilanciate da DiPiùTV, parlando di un delicatissimo problema di salute a causa del quale ha scelto di sottoporsi ad un’operazione. “Per via di una mutazione genetica che si chiama BRCA1, sono ad alto rischio di cancro ovarico, motivo per il quale mi opero preventivamente” sono state le sue parole.

L’idea di rimuovere ovaie e tube e andare in menopausa già a trentotto anni non è allettante, ma voglio assicurarmi di non avere rimpianti in futuro

ha spiegato.

Bianca Balti racconta il suo dramma: “Non so se potrò diventare di nuovo mamma, ma…”

La rimozione delle tube e delle ovaie non impedirà del tutto alla top model di rimanere incinta in futuro: avendo congelato alcuni ovuli, potrà infatti portare avanti una gravidanza grazie alla fecondazione assistita. Bianca, che è già mamma di Matilde e Mia, a questo proposito ha confessato: “Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre…”.

Probabilmente gli ovociti che ho conservato non verranno mai utilizzati, ma ricorrere alla scienza con queste tecniche e tenermi aperta una possibilità, è terapeutico e mi sta aiutando

ha ammesso.

“Non tutte possono permetterselo, so di essere privilegiata”, le parole della super modella

Per concludere, Bianca Balti ha ammesso che tutto ciò non è facile da sostenere economicamente, motivo per il quale tante donne non possono permetterselo: “Mi sento privilegiata potendolo fare, ma questo non rende la mia esperienza meno utile per chi scopre di avere il mio stesso problema” ha dichiarato.