Can Yaman spiazza Francesca Chillemi: la frase d’amore inaspettata

Gag sul set tra i due attori di Viola come il mare, a lui scappa: “Ti amo tantissimo”

Chissà se sarà vero quel detto che dice che scherzando, scherzando si dice la verità. Se da una parte i due attori hanno sempre detto di essere solo amici dall’altro è innegabile la loro sintonia. A confermare quest’ultima si aggiunge un nuovo contenuto extra pubblicato dal profilo ufficiale Instagram delle fiction Mediaset, e poi dallo stesso Can Yaman sul suo account. Nel contenuto in questione Francesca Chillemi chiede al collega di dire qualcosa in turco. Lui si avvicina dunque per dirle una frase all’orecchio che lei, ignara del vero significato, prova a ripetere ad alta voce. Alla fine, dopo alcuni tentativi, l’attrice riesce a ripetere la frase turca. E quando chiede a Can cosa significa lui risponde: “Ti amo tantissimo”. Lei, visibilmente imbarazzata, scoppia in un sorriso e si allontana in difficoltà.

Can Yaman svela il colore con il quale si identifica: “Mi dà felicità e serenità”

A vederlo sempre così sorridente, solare e pieno di energie non si direbbe ma anche l’attore turco ha vissuto un grande dolore che, però, l’ha aiutato ad arrivare dov’è oggi. Ovvero ad un grande debutto straniero, visto che l’attore reciterà per la prima volta interamente in italiano. Accanto a lui nella fiction Viola come il mare c’è l’attrice Francesca Chillemi che interpreta Viola Vitale, una ragazza affetta da sinestesia. Intervistato da Mediaset per dire con quale colore si identifichi Can, come mostrato su Instagram, risponde:

“Celeste. Mi dà felicità, serenità, penso di essere celeste”.

Francesca Chillemi e la rivelazione sul collega: “Anche lui è un arcobaleno, ma non lo sa”

Dopo aver raccontato un episodio avvenuto durante le riprese a Palermo anche all’attrice è stato chiesto il colore al quale sente di appartenere. A differenza di Can Yaman l’attrice non ha detto un solo colore ma tanti, perché per lei dipende dalle emozioni del momento. Secondo Francesca questo discorso vale per tutti. Per questo, riferendosi al collega con cui recita in Viola come il mare, ha detto: