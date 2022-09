Daniele Dal Moro chi è: età, altezza, instagram, fidanzata, UeD, GF 2019

Daniele Dal Moro vita privata: età, altezza, peso del nuovo concorrente del reality

Debutterà stasera, come sempre in prima serata, dalle 21:45 circa, la nuova edizione del Grande Fratello Vip che si preannuncia anche quest’anno più scoppiettante che mai. E tra i partecipanti ci sarà anche Daniele Dal Moro, già volto noto sia del format originale del programma che di altre trasmissioni Mediaset. In attesa di vedere come si comporterà il concorrente all’interno della Casa più spiata d’Italia scopriamo qualcosa sulla sua vita privata: Daniele è un imprenditore e modello ed è nato a Verona il 4 luglio 1990 quindi ha 32 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro, è alto 1 metro e 77 centimetri e pesa 68 chili. Daniele è figlio del deputato Gian Pietro Dal Moro del Partito Democratico, mentre sua madre è un’imprenditrice. Daniele ha anche una sorella più piccola, di 19 anni, alla quale è legatissimo.

Seconda esperienza al Grande Fratello: tutto sul suo passato in televisione

Come scritto nel primo paragrafo per Daniele Dal Moro quello di stasera sarà il secondo ingresso nella Casa di Canale5. Infatti nel 2019 Daniele ha partecipato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso. Ma non finisce qua perché Daniele ha anche partecipato a Uomini e Donne per ben due volte. La prima, breve, come corteggiatore dell’ex tronista Sonia Lorenzin. La seconda, invece, come tronista, precisamente nel febbraio 2020 (poco prima dello scoppio della pandemia). In quell’occasione, dopo la sospensione del programma, Daniele ha abbandonato il trono perché non si sentiva pronto per una scelta. Attualmente Daniele ha un profilo Instagram seguito da ben 157 mila di followers.

Daniele Dal Moro è fidanzato? Tutto sulla sua situazione sentimentale

Nella situazione sentimentale attuale di Daniele pare ci sia spazio per nuovi incontri visto che il modello e imprenditore veronese dovrebbe attualmente essere single. In passato però il suo cuore batteva per un volto noto di Canale5. Si tratta di Martina Nasoni (foto dei due insieme visibile in basso) che Daniele aveva conosciuto proprio durante l’esperienza del Grande Fratello 16. Nonostante i due si fossero avvicinati molto, e il pubblico sognava per loro un lieto fine, diverse incomprensioni non li hanno mai portati a diventare una vera e propria coppia.