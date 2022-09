Edoardo Donnamaria chi è: età, altezza, fidanzata, instagram, Forum, radio

Nella casa di Cinecittà farà il suo ingresso anche un volto di Mediaset: ecco chi è e quanti anni ha

Finalmente questa sera su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento della nuova edizione del GF Vip, e tra i concorrenti c’è anche Edoardo Donnamaria. Si tratta di un 28enne originario di Roma nato il 16 gennaio del 1994 , e diventato famoso come volto di un popolare programma Mediaset dove ancora lavora al fianco del collega Paolo Ciavarro. Non si conoscono il suo peso e la sua altezza attuale, ma il ragazzo ha un fisico asciutto e slanciato.



Il collega di un ex gieffino nel cast del reality: è stato fidanzato con la sorella di Clizia Incorvaia

Di recente il blog DavideMaggio.it ha svelato il cast completo del GF Vip 7, e uno dei partecipanti è Edoardo Donnamaria. Per quanto riguarda la sua vita privata è parecchio riservato, ma sembra che nel 2021 abbia avuto una relazione importante con Micol Incorvaia, sorella della compagna e futura moglie del suo collega e ex gieffino Paolo Ciavarro: i diretti interessati però non hanno mai parlato pubblicamente della loro liaison amorosa. Al momento non si sa se è impegnato sentimentalmente anche se sembra essere single, dato che non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il ragazzo però ama raccontarsi sui social in cui è molto attivo, soprattutto sul suo profilo Instagram drojette77.7 . Grazie agli scatti fotografici che spesso pubblica si capisce chiaramente che è appassionato di sport, dal calcio al pugilato, fino ad arrivare a quelli acquatici.

Curiosità sul concorrente della nuova edizione del GF Vip: è appassionato di musica e scrittura

Il 28enne che è grande amico di Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha avuto un’adolescenza turbolenta, e a quanto pare proprio per questo motivo dopo il liceo si è trasferito a Milano. Nel 2018 si è laureato in giurisprudenza e ha conseguito un master. Ancor prima di concludere gli studi però ha iniziato a dedicarsi al mondo dello spettacolo, entrando a far parte del cast della trasmissione Forum dal 2017 in qualità di assistente. Intanto oltre ad intraprendere anche la carriera di speaker lavorando per RTL 102.5, si è dedicato alla musica come cantante pubblicando il singolo dal titolo “17” con il nome d’arte Drojette. La personalità di Edoardo Donnamaria è senza ombra di dubbio molto dinamica, dato che si esprime anche attraverso la scrittura: a proposito di ciò, per parecchio tempo su Facebook ha avuto un blog dove scriveva dei lunghi post su diverse tematiche, ma l’ultimo risale al 2019.