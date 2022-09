Eleonora Daniele in grande difficoltà: “Questo dolore non passa mai”

La presentatrice ricorda la scomparsa del fratello Luigi: “E’ un dolore che non passa mai”

Intervistata dal settimanale Intimità Eleonora Daniele torna a parlare della ferita mai chiusa. La bravissima conduttrice di Storie Italiane, che più volte abbiamo ascoltato raccontare il dolore legato alla scomparsa del fratello Luigi, ha ripreso in mano il delicato argomento, spiegando come nonostante passino gli anni la sofferenza non accenni a placarsi. Parlando al giornale la ex concorrente del Grande Fratello e oggi affermata presentatrice ha ripercorso il calvario affrontato nel tempo. Una storia fortissima, fatta di rispetto, amore nei confronti di Luigi, volato via sette anni fa:

Se dovessi raccontare una storia racconterei sicuramente quella di mio fratello Luigi, che è anche la mia visto che non riuscirò mai a separarmene e a vederla come altro da me. Se ho una sensibilità particolare nei confronti degli altri e il desiderio di mettermi a disposizione è proprio grazie a lui

Storie Italiane, Eleonora Daniele spiega: “Ecco la forza del nostro programma”

A partire dal prossimo 12 settembre la conduttrice riprenderà posto sulla poltrona di Storie italiane, programma che guida da ben dieci anni e sempre con grande successo. Intervistata dal settimanale Intimità la conduttrice ha raccontato e svelato quali sono i punti di forza di un format così longevo e seguito: “Per me la forza del nostro programma risiede nella capacità di stare vicino alle persone in difficoltà, trasmettendo un senso di condivisione del carico e magari anche la spinta a provare a modificare delle cose” – le dichiarazioni di Eleonora Daniele al giornale – .

La rivelazione sulla conduttrice: “Segue le storie anche lontano dai riflettori”

Una grande abnegazione e soprattutto una voglia matta di capire come evolvono le storie raccontate nel suo programma. Eleonora Daniele è tutto questo, come spiegato dal bravissimo collega Alberto Matano, che nei giorni scorsi ha rivelato un curioso retroscena sulla padrona di casa di Storie Italiane: “Segui le storie anche quando le telecamere si spengono e questa è una cosa molto bella, io ne so qualcosa” – il pensiero rivolto dal giornalista che ha così portato a galla una curiosità molto interessante – .