Elisabetta Gregoraci si frequenta in segreto con Giulio Fratini? Il gossip

L’ex gieffina si è fidanzata? Ecco chi starebbe frequentando in gran segreto

La nota conduttrice Elisabetta Gregoraci continua a essere al centro del gossip, per la presunta frequentazione con Giulio Fratini. L’ultima bomba è stata svelata dal settimanale Chi che ha fatto sapere che ci sarebbe del tenero tra l’ex gieffina e il giovane manager: “Continuano a frequentarsi in gran segreto”.



Confermato il presunto flirt tra la conduttrice e il giovane manager: “Insieme in un resort di lusso”

Secondo alcuni rumors sarebbe nata una nuova coppia, ovvero quella formata da Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, che ha avuto diversi flirt con donne famose del mondo dello spettacolo. A confermare la presunta liaison amorosa tra il giovane manager e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ci ha pensato il settimanale Chi:

“Gli ultimi rumor li segnalano insieme in Sicilia in un resort di lusso”.

L’imprenditore e la showgirl calabrese quindi hanno soggiornato nello stesso hotel di Noto: questo dettaglio non è passato di certo inosservato ai fan, guardando alcuni scatti fotografici condivisi di recente dall’ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise. A diffondere la notizia che sia in corso una frequentazione, inizialmente è stata la rivista Di Più, ma a quanto pare l’ex gieffina e il figlio del noto imprenditore di Firenze stanno facendo di tutto per non farsi fotografare insieme dai paparazzi.

Elisabetta Gregoraci ufficializzerà la relazione con la nuova fiamma? Intanto arrivano critiche

Intanto i tanti utenti della rete stanno esprimendo il proprio parere dopo aver appreso della presunta nuova fiamma della conduttrice, e i testuali sono soltanto alcuni dei numerosi commenti per niente piacevoli: “Tutto avrei pensato tranne che questa donna fosse così ambigua”, “Fosse la volta buona”, “Ruba fidanzato”. Per adesso il giovane manager e l’ex gieffina non hanno ufficializzato di avere una relazione, ma una serie di movimenti social fanno capire che potrebbe mancare poco per l’annuncio. L’hotel in cui sono stati avvistati insieme come hanno notato i più attenti è lo stesso che ha fatto da sfondo alle vacanze siciliane della soubrette calabrese, basta guardare appunto il suo ultimo post pubblicato su Instagram in cui non sfugge il like di Giulio Fratini. Inoltre sempre di recente la fanpage Instagram Very Inutil People ha pubblicato un video in cui i diretti interessati sono stati sorpresi durante una chiacchierata, mostrandosi parecchio in sintonia.