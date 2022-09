Francesco Paolantoni, mai accaduto prima: rifà Tale e Quale da “ripetente”

Scritto da Simona Tranquilli , il Settembre 30, 2022 , in Musica

Francesco Paolantoni pronto per rimettersi in gioco: “Ho subito sposato l’idea del ripetente”

Calcherà di nuovo il palco di Tale e quale show il comico partenopeo, già protagonista nell’edizione 2020. Un ritorno che sarà sicuramente gradito dal pubblico a casa che ha apprezzato le capacità di intrattenimento dell’artista nella decima edizione e ora è pronto per confrontarsi con i nuovi concorrenti. Sulle pagine di un recente numero di Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista ha raccontato:

“L’idea del ripetente l’ha avuta Carlo Conti e l’ho subito sposata”.

Il comico napoletano si scontrerà con altri dieci protagonisti a suon di musica e passi di danza, pronto a mettersi nei panni di artisti internazionali e nostrani. A giudicare gli undici concorrenti ci saranno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Nel corso delle otto puntate del programma la giuria sarà affiancata di volta in volta da un quarto giudice.



Tale e quale show, protagonista svela: “Non sono mai stato capace a imitare”

Senza peli sulla lingua Francesco Paolantoni ha raccontato di essere pronto a rimettersi in gioco e che il programma condotto da Carlo Conti è sempre ricco di stimoli: “Sono affascinato da chi sa imitare, io non ne sono mai stato capace ed è per questo che mi stimola l’idea di provarci”. Il comico si contenderà la vittoria finale contro Valeria Marini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca e Antonino Spadaccino. Avrà inoltre un personal coach speciale: Gabriele Cirilli.

Francesco Paolantoni confessa: “Non vorrei imitare le persone che mi sono antipatiche”

Pronto per tornare protagonista nel venerdì sera di Rai1, il comico partenopeo ha raccontato che a Tale e quale show non vuole “imitare le persone che gli sono antipatiche perchè bastano già loro”. Intanto per l’artista, attivissimo su Instagram (qui il sul profilo ufficiale) ci saranno importanti novità professionali dopo il talent condotto da Carlo Conti.