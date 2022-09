Franco Terlizzi (ex concorrente L’Isola dei Famosi) arrestato: qual è l’accusa

L’Isola dei Famosi, ex concorrente finito dietro le sbarre: la clamorosa notizia

Franco Terlizzi è stato uno dei concorrenti del reality avventure condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi (l’edizione andata in onda nel 2018). Una volta finito il reality ha fatto però perdere un po’ le tracce. In queste ultime ore è tornato prepotentemente sotto i riflettori per una spiacevole vicenda. Di cosa si tratta? Come riportato dalla fanpage instagram thepipol_tv l’ex pugile pare sia stato arrestato per ‘Ndrangheta:

“Franco Terlizzi, ex pugile e concorrente de L’Isola dei Famosi’ 2018, è tra i 13 destinatari del provvedimento di fermo nell’ambito di una indagine sulla ‘Ndrangheta…”

In tanti ovviamente si staranno chiedendo perchè l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi avrebbe ricevuto un provvedimento di fermo nell’ambito di una indagine sulla ‘Ndrangheta. In base alle informazioni raccolte dalla fanpage instagram thepipol_tv l’ex pugile e concorrente del reality show adventure di Canale 5 pare abbia accettato di fare da prestanome al figlio del boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Per tale ragione sarebbero scattate le manette per l’uomo:

“Terlizzi, secondo gli accertamenti, sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, il figlio di Pepè, il boss della Comasina morto a gennaio…”

Al momento si segnala che nessuno vicino all’uomo ha commentato la notizia, che ha lasciato tutti davvero senza parole.

Anche l’informatissimo portale FanPage.it ha trattato della questione. E dopo aver annunciato l’arresto di Franco Terlizzi ha anche rivelato che le indagini non si sono certe fermate, anzi. Difatti le fiamme gialle pare abbiano sequestrato due attività riconducibili proprio a Davide Flachi, figlio di Pepè, per cui l’ex pugile e concorrente del reality show adventure di Canale 5 avrebbe fatto da prestanome finendo al momento dietro le sbarre. Come andrà a finire tutta questa intricata faccenda? Non è dato saperlo, ma si segnala che ovviamente il popolo del web si è già scatenato.