George Ciupilan chi è: età, altezza, fidanzata, instagram, Tik Tok, Il Collegio

Chi è George Ciupilan: tutto sulla vita privata e la carriera dell’influencer

L’attesa sta per finire! Tra poche ore si aprirà il sipario sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima per esattezza. Alfonso Signorini tornerà al timone del reality più longevo della storia italiana, accompagnato da due opinioniste d’eccezione: Sonia Bruganelli (riconfermata per il secondo anno consecutivo) e la new entry Orietta Berti (che ha preso il posto di Adriana Volpe). Tra i ventuno protagonisti della nuova edizione del programma spicca in particolare il protagonista de Il Collegio e La Caserma. L’influencer movimenterà sicuramente le dinamiche del reality, regalando pepe al programma. Classe 2002 George è alto 1.78 ed è nato a Savona, precisamente a Stella. Il ragazzo è di origini rumene ed è arrivato in Italia all’età di otto anni. Dopo alcune difficoltà iniziali nel Bel Paese, legate alla lingua, ha imparato l’italiano riuscendo a crearsi nuove amicizie, tanto da diventare la star di Rai2, partecipando ai due reality su citati.



Concorrente del Grande Fratello Vip: le esperienze televisive, Instagram e Tik Tok

George Ciupilan ha frequentato l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti, anche se ad oggi non si sa se abbia terminato gli studi. È entrato nel mondo dello spettacolo partecipando al docu-reality Il Collegio 4 come visibile nella foto in basso). L’esuberanza del ragazzo gli ha permesso di farsi conoscere e diventare un leader all’interno del programma. Nel 2021 è entrato nel programma La Caserma dove ha sperimentato delle prove ancora più difficili rispetto alla sua precedente esperienza televisiva. L’influencer è entrato a far parte della Stardust House, scuola in cui vengono formati giovani influencer. Oggi il suo profilo Instagram è seguito da 600 mila followers, mentre su Tik Tok è arrivato a quasi 2 milioni. Attivissimo sui social il ragazzo ha anche un canale YouTube.



George Ciupilan è tornato single? La vita privata dell’influencer e le sue ex storiche

Al momento il concorrente del GF Vip sarebbe single, in base quanto rivelato da lui stesso in una delle sue recenti storie su Instagram. All’interno de Il Collegio ha avuto una storia d’amore con la compagna Roberta Zacchero visibile nella prima foto in basso), mentre nel programma La Caserma è stato legato a Linda Mauri (visibile nelle due foto in basso). In queste settimane inoltre la macchina del gossip si è mobilitata, sussurrando che il ventenne potesse aver iniziato una nuova relazione, ma l’ufficialità non è ancora arrivata. La casa più spiata d’Italia aiuterà il giovane influencer a trovare l’altra metà della mela? Al tempo le risposte.