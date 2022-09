Imma Tataranni 2, Vanessa Scalera lancia la bomba: “Con Calogiuri…”

“Dubito che succederà qualcosa di fisico con Ippazio”, la rivelazione di Vanessa Scalera

L’attesa sta per finire. Esattamente tra una settimana, martedì 27 settembre, andrà in onda una nuova puntata di Imma Tataranni 2. La seconda stagione era stata interrotta dopo quattro puntate e ora riprenderà con gli episodi conclusivi e tanti colpi di scena. A tenere banco sarà ancora l’attrazione fisica tra la protagonista, il sostituto procuratore di Matera, e il suo collega Calogiuri. L’attrice pugliese ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando cosa succederà con il personaggio interpretato da Alessio Lapice:

“Imma non sa cosa fare, a me fa tenerezza. Sia chiaro, tra i due non è successo niente di fisico e dubito succederà”.

Ha poi anticipato: “Calogiuri resta il suo punto debole, la smagliatura, nella sua corazza”. L’attrice ha raccontato di essere molto divertita da questo dualismo del suo personaggio, una donna quadrata, tutta d’un pezzo che poi si “scioglie come un ghiacciolo” difronte al giovane collega.



“Imma Tataranni e la figlia Valentina non si riappacificheranno mai”, parla l’attrice protagonista

Non sarà soltanto Ippazio Calogiuri a mandare in crisi il personaggio di Vanessa Scalera nella fiction di Rai1. Il rapporto con la figlia Valentina infatti continuerà ad essere conflittuale:

“Se dovessero riappacificarsi il loro rapporto diventerebbe noioso. Non succederà mai, perchè parlano due lingue differenti”.

Il sostituto procuratore, oltre ad essere una mamma ansiosa che vuole proteggere la figlia dai pericoli del mondo, la giudica viziata e vorrebbe che diventasse “inappuntabile come lei”. Valentina dal canto suo è figlia dei suoi tempi, una ragazza moderna con una mamma all’antica e questo genera gli scontri.

Vanessa Scalera svela un retroscena choc sulla serie tv: “C’è stata una mezza rivolta popolare”

Intanto ferve l’attesa per la prima puntata di Imma Tataranni 2, che andrà in onda la settimana prossima. La serie tv proporrà un doppio appuntamento andando in onda il 27 e il 29 settembre. La seconda stagione, i cui primi quattro episodi sono già stati trasmessi, si era conclusa bruscamente, lasciando aperte molte storie e generando, a detta della protagonista, “una mezza rivolta popolare”. L’attrice pugliese, che ha fatto una rivelazione di recente, ha infatti raccontato: “Mi hanno ricoperto di messaggi! Però mica dipendeva da me”. Ora finalmente la fiction della prima rete avrà una conclusione anche se, in base quanto anticipato dall’attrice protagonista, non scoppierà la passione con Calogiuri.