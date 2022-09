La vita in diretta, notizie sconvolgenti. Alberto Matano: “Allarme lanciato…”

A La vita in diretta gli aggiornamenti sull’incidente di San Giuliano Milanese

Non poteva non aprire la trasmissione con la tragedia di San Giuliano Milanese oggi, mercoledì 7 settembre 2022, Alberto Matano, che dopo l’edizione breve di metà pomeriggio del telegiornale e le previsioni del tempo, arrivando in video, si è subito collegato con Giuseppe La Venia, inviato del TG1, intervenuto in collegamento dal luogo in cui una fabbrica è andata a fuoco causando diversi feriti. “C’è una notizia che voglio subito condividere con voi e aggiornarvi” sono state le prime parole di Matano in apertura di puntata oggi. Alberto ha specificato poi: “Sono 6 le persone rimaste coinvolte, delle quali una persona è ferita in maniera grave…”.

“Grande allarme per la colonna di fumo”, le parole spiazzanti di Alberto Matano su Rai1

“L’incendio è divampato in una fabbrica generando una grande colonna di fumo, è stato lanciato l’allarme e il sindaco di San Giuliano Milanese ha invitato tutti a chiudere le finestre delle proprie abitazioni” ha spiegato subito dopo il conduttore de La vita in diretta, mentre la regia ha intanto trasmesso nel maxischermo nello studio alcune immagini in diretta dal luogo del disastro.

La tragedia è avvenuta in un’azienda chimica di solventi

ha sottolineato infine Matano, dando quindi la parola al collega Giuseppe La Venia. Anche una scossa Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha aggiornato i telespettatori in diretta sull’incidente, leggendo un’agenzia.

Alberto Matano e l’incendio a San Giuliano Milanese: “Grande apprensione”

“C’è grande apprensione… ecco, stiamo vedendo ora le immagini” ha commentato il conduttore de La vita in diretta nel momento in cui ha ceduto la parola all’inviato del TG1, il quale ha dichiarato: “Un dipendente del’azienda è stato investito dall’esplosione, ora si trova ricoverato presso l’ospedale di Monza ma le sue condizioni sono molto gravi avendo ustioni sul viso e sul resto del corpo. Ha 44 anni, è il ferito più grave di questo incidente”.