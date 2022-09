La vita in diretta perchè non va in onda? Reazione a catena al suo posto

Il meglio di Reazione a catena in onda al posto del programma di Alberto Matano

Ha causato la cancellazione anche de La vita in diretta lo sciopero in Rai che nelle scorse ore ha impedito la messa in onda di diversi altri programmi come Unomattina, Storie Italiane, Agorà, Elisir, I Fatti Vostri, Oggi è un altro giorno e Bella Ma’: come abbiamo già scritto in altri pezzi, lo sciopero ha riguardato le sedi Rai di Roma, quindi gli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di via Nomentana e gli studi ‘Raffaella Carrà’ di via Teulada, mentre non ha intaccato le produzioni di Milano, motivo per il quale Antonella Clerici con il suo E’ sempre mezzogiorno è andata regolarmente in onda.

Mix di Reazione a catena al posto de La vita in diretta: Marco Liorni in onda per tre ore

A sostituire la trasmissione condotta da Alberto Matano tocca, da qui alle 18.45, ad un mix di spezzoni delle puntate del gioco estivo di Marco Liorni, in onda già a partire dalle 17.05. Alle 18.45, invece, la linea passerà ad una puntata vera e propria del gioco che rinfresca la mente, non coinvolto nello sciopero per due ragioni: la prima è che il programma non va in onda in diretta ma è stato registrato qualche settimana fa, la seconda è che, se anche fosse stato trasmesso in diretta, non sarebbe stato stoppato per lo sciopero essendo prodotto presso gli studi della sede Rai di viale Marconi a Napoli e non a Roma.

Giornata nera per di Rai1: saltati tutti i programmi tranne E’ sempre mezzogiorno e Reazione a catena

Ricapitolando, su Rai1 oggi è saltato praticamente tutto, fatta eccezione per la trasmissione di Antonella Clerici e per Reazione a catena. Domani tornerà invece tutto regolare. Lo sciopero, peraltro, è capitato in una giornata particolare, perchè diverse trasmissioni, come La vita in diretta, avrebbero dovuto commentare i risultati elettorali: proprio Alberto Matano, dopo un drammatico appello fatto a fine trasmissione, venerdì aveva annunciato infatti: “Lunedì parleremo di ciò che sarà successo domenica”.