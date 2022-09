Marco Bellavia chi è: età, vita privata dell’attore, Bim Bum Bam, Love me Licia

Chi è il concorrente del Grande Fratello Vip: biografia del conduttore di Bim Bum Bam

Si aprirà questa sera la porta rossa della casa di Cinecittà. Tanti i vip pronti per mettersi in gioco nel reality di Canale5 e tra questi spicca anche Marco Bellavia. Classe 1964, l’attore, attore e modello ha 57 anni, è nato il 9 dicembre sotto il segno del Sagittario, e sarà tra i personaggi più attesi nel programma condotto da Alfonso Signorini, pronto a dare spessore al reality. Star degli anni ’90 e primi anni 2000, il conduttore è impegnato oggi nell’“aiutare le persone a trovare la felicità e a vincere” (come si legge sul suo profilo Instagram) e si definisce mental coach 4.0. Forte del suo bagaglio culturale l’artista porterà sicuramente contenuti all’interno del programma, composto quest’anno da 21 concorrenti. Non è escluso però che nel corso del gioco possano essere inseriti anche altri protagonisti. Ma chi è l’artista milanese e cosa fa oggi?



Marco Bellavia, carriera: le esperienze da conduttore, attore e l’impegno da mental coach

Pronto per entrare al Grande Fratello Vip 7, il conduttore ha iniziato a lavorare come modello alla fine degli anni ’80, dopo aver frequentato il liceo scientifico. Si è iscritto poi al corso di laurea in Scienze geologiche nella facoltà di Scienze naturali di Milano. Abbandonata la carriera universitaria dopo tre anni, si è lanciato nel mondo dello spettacolo incasellando un successo dopo l’altro. Nel 1986 ha partecipato alla serie tv, dell’allora Fininvest, Love Me Licia, conquistando tutti nel ruolo di Steve, l’affascinante bassista dei Bee Hive. L’attore ha poi preso parte alle successive serie televisive della saga di Licia, ad esclusione di Teneramente Licia. È stato inoltre protagonista anche di Arriva Cristina, sempre nel ruolo di Steve (in basso una foto proprio con la collega). È seguita poi l’esperienza da conduttore del programma per ragazzi Bim Bum Bam, dal 1990 al 2001. Nel 1996 si è cimentato in una nuova prova realizzando, sia come attore che come autore, la sit-com La pattuglia della neve. Nel 2000 ha condotto la prima edizione italiana di Robot Wars e l’anno successivo è entrato nel cast di Furum, trasmissione in cui è stato protagonista per due stagioni. Nel 2002 è stato inviato di Stranamore, programma condotto da Alberto Castagna. Ha scritto e condotto nel 2005 Snow Food, programma itinerante per Gambero Rosso Channel, collaborando con la rete tv Telenova tra il 2006 e il 2008. L’anno successivo, ha iniziato la collaborazione con Canale Italia.



Vita privata dell’attore: la storia d’amore con Paola Barale e la moglie Elena

Per tre anni Marco Bellavia è stato legato a Paola Barale (come visibile nella foto in basso), con la quale ha avuto una storia d’amore dal 1992 al 1995. Oggi l’artista è sposato con Elena, lontana dal mondo dello spettacolo, dalla quale ha avuto un figlio, Filippo, nato nel 2007. Il conduttore è molto attivo sui social e il suo profilo Instagram è seguito da quasi 7 mila followers, tra questi figura anche l’ex Paola Barale.