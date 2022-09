Marina Occhiena a Storie Italiane: “Ricchi e Poveri? C’è stata una scossa”

“Quella sera a Sanremo c’è stata una scossa”, il racconto della cantante a Storie Italiane

Lunga ed emozionante intervista di Marina Occhiena nella puntata andata in onda oggi, venerdì 23 settembre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Raccontandosi a cuore aperto, l’artista ha ripercorso la sua carriera con i Ricchi e Poveri ma anche da solista, ripartendo dalla magica sera del mese di febbraio di due anni fa, che ha visto l’attesissima reunion avvenuta al Festival di Sanremo. “Prima di scendere la scala dell’Ariston e arrivare sul palco, eravamo dietro le quinte in attesa. Non ci siamo messi d’accordo: scendendo, ci siamo presi per mano spontaneamente” ha dichiarato.

E’ come se ci fosse stata una scossa tra noi che ci ha riportato indietro di quarant’anni

ha aggiunto subito dopo.

Marina Occhiena confessa: “L’amicizia tra me e i Ricchi e Poveri non è mai finita”

“Quella sera l’emozione è stata grandissima […] Siamo tornati su quel palco legati da un’unica cosa, l’amicizia… tra noi l’amicizia non è mai finita, mai!” ha dichiarato la cantante a Storie Italiane.

C’è stato un brutto momento per il gruppo e abbiamo preso strade diverse, ma non abbiamo mai smesso di volerci bene. Nei quarant’anni in cui siamo stati separati, nessuno ha mai parlato male dell’altro

ha dichiarato l’artista, ironizzando poi: “Se avessimo fatto prima la reunion, non avremmo incontrato il Covid”. Ha quindi raccontato di aver ricevuto una telefonata dal manager del gruppo, nel mese di luglio del 2019, che l’ha letteralmente lasciata senza parole: “Finita la telefonata, ho pensato… magari sarà la volta buona” ha ammesso.

Marina Occhiena e il ritorno con i Ricchi e Poveri: “Risanata una ferita aperta da troppo tempo”

“Danilo Mancuso (manager del gruppo, ndr.) mi ha detto chiaramente di voler risanare la ferita che c’era da troppo tempo tra me e i Ricchi e Poveri […] in lui ho riconosciuto la professionalità. Ho detto si” ha raccontato Marina Occhiena intervistata da Eleonora Daniele. Nel corso della lunga intervista la cantante ha ricordato anche il loro primo incontro dopo quarant’anni, avvenuto a casa di Angelo, rivelando che non c’è stato bisogno di parole: un fortissimo abbraccio l’ha riunita con i tre colleghi ma, ancora prima che colleghi, amici.