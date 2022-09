Morto Bruno Arena dei Fichi d’India: età, causa, l’annuncio del figlio

Lutto nel mondo del cinema e della Tv: l’attore comico del duo I Fichi d’India è morto a 65 anni

Mondo dello spettacolo in lutto. Difatti poco fa è stato annunciata la morte dell’attore Bruno Arena. Aveva solo 65 anni. Nel 1988 ha conosciuto Max Cavallari, con il quale ha formato il duo comico I fichi d’India. Un anno dopo sono arrivati a Radio Deejay. Da quel momento hanno iniziato a girare tutti i teatri d’Italia. Negli anni 90 è arrivato il successo in Tv, soprattutto grazie alla loro partecipazione a Zelig Facciamo Cabaret. Hanno anche preso parte al film cult Lucignolo di Massimo Ceccherini e Amore a prima vista di Vincenzo Salemme.

Bruno Arena è morto oggi, il drammatico annuncio del figlio: “Lasci un vuoto immenso”

La morte del popolare attore è stata data da suo figlio su instagram. Difatti quest’ultimo ha voluto dargli un ultimo saluto, asserendo che non era pronto a subire questa immensa perdita: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato…” Successivamente il ragazzo ha confessato che il membro del duo I Fichi d’India morto oggi a 65 anni lascerà un vuoto incolmabile, cogliendo l’occasione per augurargli buon ultimo viaggio: “Buon viaggio papà…Lasci un vuoto immenso…” Si segnala che al momento non è dato sapere il motivo della morte dell’attore comico. Poco più di 10 anni fa ha avuto un aneurisma che ha compromesso le sue capacità motorie, tanto che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il mondo dello spettacolo.

Morto l’attore comico: la grande commozione dei suoi fan e degli amici

La notizia della morte di Bruno Arena ha colpito nel profondo tanti suoi fan, che sui social hanno immediatamente fatto le loro più sincere condoglianze alla famiglia. Tra gli amici vip che hanno voluto dedicargli un ultimo pensiero c’è anche Paolo Belli, che su twitter non ha nascosto di essere rimasto davvero senza parole: “Riposa in pace grande amico mio…” Post questo corredato da un cuoricino spezzato. Non resta a questo punto che unirci al dolore della famiglia facendo loro le condoglianze.