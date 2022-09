Nikita Pelizon chi è: età, fidanzato, Temptation Island, Pechino Express

Nikita Pelizon vita privata: età, altezza, ex fidanzato della nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Mancano solo poche ore al ritorno del reality di Canale5 che terrà compagnia per molti mesi al pubblico della rete. E tra le concorrenti di questa nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ci sarà anche Nikita Pelizon, modella, influencer e volto di tante trasmissioni televisive. In attesa di vedere la modella nella Casa più spiata d’Italia scopriamo qualcosa sulla sua vita privata. Nikita è nata il 20 marzo 1984 a Trieste ed ha 28 anni. E’ del segno zodiacale dei Pesci, è alta 1 metro e 75 centimetri mentre il suo peso non è noto. Nikita ha un tatuaggio particolare, la stampa di un bacio sul costato destro. Il suo ex fidanzato è Matteo Diamante (foto visibile in basso), ex corteggiatore di Uomini e Donne, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex Pupo.

Carriera televisiva: da Temptation Island a Pechino Express

A soli 18 anni Nikita Pelizon decide di intraprendere la carriera di modella e per questo si trasferisce a Milano. E’ stata il volto pubblicitario della Tre ma la vera popolarità arriva nel 2018 con la partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Sempre nello stesso anno, inoltre, ha partecipato a Ex on the beach, condotto da Elettra Lamborghini, come ex di Matteo Diamante. In particolare lui era in veste di single e alla ricerca di un nuovo amore mentre lei ha partecipato nel ruolo della ex che porta scompiglio. E ancora, nel 2022 è stata tra le concorrenti di Pechino Express, in coppia con Helena Prestes formando la coppia “Italia-Brasile”, condotto da Costantino della Gherardesca.

Nuova avventura per la modella e influencer: al via Grande Fratello Vip

Dopo i vari programmi ai quali Nikita Pelizon ha preso parte dal 2018 ad oggi da stasera si aggiungerà una nuova avventura. Nikita, bella come il sole e seguitissima sui social, è certo che nella Casa di Canale5 farà parlare di sé. Attualmente la Pelizon ha un profilo Instagram seguito da ben 120 mila followers. Sul suo profilo è possibile trovare tantissime foto in posa e inerenti all’ambito lavorativo mentre si dimostra estremamente riservata per quanto riguarda l’ambito privato.