Oroscopo fine settimana prossimo: previsioni Paolo Fox 17-18 settembre

Le prime previsioni astrologiche del weekend prossimo rivelate dal settimanale DiPiùTV

Come tutti i martedì anche ieri è uscito in edicola DiPiùTV, rivista sulla quale Paolo Fox come da tradizione ha anticipato l’oroscopo di sabato e domenica ma anche dei giorni successivi, fino al venerdì seguente: in questo articolo riveliamo qualcosina legata alla situazione astrale solo del weekend del 17 e 18 settembre 2022.

ARIETE: subito dopo il weekend i single dovranno evitare qualsiasi tipo di conflitto; l’inizio della settimana sarà agitato;

TORO: si avvicina il momento giusto per iniziare a programmare qualcosa di bello per la vita sentimentale;

GEMELLI: si avvicina un periodo di scelte per il futuro ma bisogna evitare di fare spese folli;

CANCRO: per coloro che non hanno una storia d’amore la situazione astrologica sta per conoscere un momento di risveglio.

Paolo Fox e le previsioni dello zodiaco del fine settimana prossimo di altri quattro segni

Passiamo, ora, all’oroscopo del prossimo weekend del secondo gruppo di segni, ricordando che su un numero precedente della stessa rivista Paolo ha parlato delle previsioni di oggi e di domani.

LEONE: nei prossimi giorni anche le coppie in crisi avranno la possibilità di trovare un accordo;

VERGINE: nella vita di coppia qualcosa potrebbe non quadrare nella giornata di domenica;

BILANCIA: bellissimo cielo, quello dei prossimi giorni, per i progetti di lavoro, ma la mancanza d’amore crea distrazione;

SCORPIONE: nelle coppie in cui c’è stata maretta pian piano si può risalire la china.

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Concludiamo con gli astri del fine settimana di sabato 18 e domenica 19 settembre dei quattro segni rimanenti, utilizzando come fonte sempre la rivista menzionata prima.

SAGITTARIO: ultimi giorni, questi, con l’opposizione di Venere; Giove è dalla parte di questo segno ma marte potrebbe aver creato tensioni;

CAPRICORNO: è grande, in questi giorni, la voglia di vivere un sentimento ricambiato;

ACQUARIO: in questo periodo è necessaria un po’ di tranquillità nel settore del lavoro;

PESCI: bisogna ragionare bene sulle scelte da fare l’anno prossimo poiché la stabilità che si vuole nel lavoro non è ancora stata raggiunta;