Oroscopo prossimo weekend, Paolo Fox: previsioni del 3 e 4 settembre 2022

Settembre 1, 2022

Paolo Fox e le sue previsioni astrologiche del fine settimana in arrivo, primi segni

Sfogliando il numero di DiPiùTV uscito in edicola qualche giorno fa, riveliamo di seguito alcune informazioni sull’oroscopo di Paolo Fox del weekend di sabato 3 e domenica 4 settembre, partendo dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: subito dopo il weekend, i single sembreranno scontenti e si sentiranno un po’ lontani da tutti;

TORO: passato il fine settimana, è previsto un recupero per chi sta frequentando qualcuno;

GEMELLI: non saranno grandi giornate per il lavoro quelle di sabato e di domenica, ma il resto della settimana sarà ottimo;

CANCRO: nella vita di coppia bisogna evitare polemiche esagerate subito dopo il fine settimana, cioè lunedì e martedì.

Le previsioni dello zodiaco del weekend in arrivo, secondo Paolo Fox, di altri quattro segni

Passiamo, ora, ai segni dal quinto all’ottavo, le cui previsioni dell’oroscopo di sabato e domenica le riprendiamo sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente, dalla quale abbiamo tratto anche l’oroscopo settimanale.

LEONE: il periodo che sta per iniziare regalerà le opportunità migliori per il settore del lavoro;

VERGINE: Venere è nel segno perciò non manca, per i single, una buona dose di fascino in questi giorni;

BILANCIA: alcuni single saranno un po’ freddi dopo il fine settimana, esattamente nelle giornate di lunedì e martedì;

SCORPIONE: se le coppie devono prendere una decisione, meglio che non lo facciano nel weekend in quanto le cose a metà settimana andranno molto meglio.

Oroscopo del fine settimana 3-4 settembre degli ultimi quattro segni: ecco le previsioni

Terminiamo rivelando le previsioni astrali del weekend dei segni dei quali non abbiamo parlato nel primo e nel secondo paragrafo.

SAGITTARIO: giornate particolari per i single quelle di sabato e domenica; evitare, in questo periodo, momenti di disagio;

CAPRICORNO: la Luna aiuterà le coppie subito dopo il weekend, precisamente lunedì e martedì;

ACQUARIO: in questi giorni in amore è possibile comprendersi meglio con una persona che si è mostrata diffidente;

PESCI: i single nei prossimi giorni si sentiranno incompresi, bisognerà fare attenzione soprattutto domenica.