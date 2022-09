Oroscopo settimanale Simon & the stars: previsioni 26 settembre-2 ottobre

Torna l’Oroscopo a Citofonare Rai2: le prime previsioni dell’anno

Oggi domenica 25 settembre è tornato su Rai2 Citofonare Rai2. Il programma di Simona Ventura e Paola Perego ha riaperto i battenti con la prima puntata di questa seconda edizione con grandi ospiti. E ovviamente non è mancato il consueto spazio dedicato all’Oroscopo di Simon & the stars, che ha regalato al pubblico da casa la prima classifica per questa stagione, in una versione del tutto rivisitata e senza i classici cornetti rossi che hanno contraddistinto la prima edizione. Questi i fanalini di cosa per l’esperto:

PESCI: dodicesimo posto, qualcosa dovrà cambiare nei prossimi giorni. Attenzione ai fraintendimenti.

CANCRO: undicesimo posto in classifica. E’ un periodo in cui siete in ansia per il futuro, vi servono delle certezze e siete sotto stress.

SCORPIONE: decima piazza, siete in una fase di mille incertezze. Mercoledì e giovedì sono le migliori giornate anche per cercare lavoro.

SAGITTARIO: nono posto, anche voi siete sotto stress. Fatevi perdonare qualche distrazione.

Il secondo gruppo di segni di Simon

L’esperto di astri ha poi svelato la parte centrale della classifica a Citofonare Rai2, con dei posizionamenti molto diversi da quelli presentati invece dall’oroscopo di Paolo Fox nei giorni scorsi:

LEONE: ottavo posto, state crescendo in questi giorni ma arrivate da settimane di trattative complicate.

TORO: settimo posto, sarà una settimana che vi porterà delle risposte che vi richiederà di adattarvi a un nuovo inizio, fatelo.

ARIETE: sesta posizione in classifica, sarà una settimana in cui per voi si alzerà l’asticella. In amore si definiscono meglio le cose, si parla di matrimonio, convivenza e figli.

CAPRICORNO: quinto posto, aumenta qualche inimicizia ma voi sapete destreggiarvi, l’amore scenderà un po’ di importanza per voi.

Oroscopo Simon & the stars, i segni più fortunati della settimana

Infine poi l’astrologo Simon ha rivelato quali saranno i segni più fortunati della settimana a Citofonare Rai2:

GEMELLI: quarto posto, sarà una settimana che vi permetterà di risolvere alcuni problemi. Momento giusto per chi desidera un figlio.

VERGINE: terzo posto in classifica. Ripartiranno alcune cose, siete uno dei segni che faranno maggiormente parlare nei prossimi mesi. Un ex può tornare a farsi sentire.

ACQUARIO: secondo posto. Potrete allargare qualche conoscenza, c’è una stanchezza accumulata ma state facendo le migliori scelte in questo periodo.

BILANCIA: primo posto, è un momento in cui mettersi in mostra senza paura. Siete in una fase d’oro in tutto.