Rosalinda Cannavò stroncata da Cristiano Malgioglio: “Sei stata un disastro”

Sta andando in onda la prima puntata dello show condotto da Carlo Conti e la prima concorrente ad esibirsi è stata Rosalinda Cannavò. La giovane attrice ed ex gieffina ha imitato Veronica Lucchesi, leader de La Rappresentante di Lista nel brano portato a Sanremo 2022 Ciao Ciao. L’esibizione della attrice ha convinto tutti i giurati eccetto Cristiano Malgioglio, il più cinico e severo dei tre, che infatti ha stroncato la sua performance senza mezzi termini:

Ovviamente a tali frasi sono seguiti i fischi del pubblico e prontamente Malgioglio ha replicato: “È giusto che io dico quello che penso.”

I complimenti alla concorrente di Tale e Quale Show se da una parte non sono arrivati da Cristiano Malgioglio dall’altra è stata elogiata da Goggi e Panariello. La grandissima imitatrice e conduttrice infatti ha ammesso:

“Sei stata bravissima e poi sei uscita per prima. Questa canzone, come tutte le canzoni che sembrano leggere, è invece complessa e difficile, per nulla facile.”