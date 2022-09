Sara Manfuso chi è: età, vita privata della giornalista, marito deputato PD

Sara Manfuso è una concorrente del Grande Fratello Vip 7: chi è, età, cosa fa

Sara Manfuso è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che accenderà le telecamere lunedì 19 settembre. Classe 1987, nata a Cassino in provincia di Frosinone, è una ex modella ora giornalista e opinionista laureata in Storia e Filosofia, ha una passione per i temi sociali e politici, avendo subito delle violenze sessuali, e per tale ragione è Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che come lei hanno subito violenze. Inoltre, è ospite di vari salotti televisivi come Mattino 5, Pomeriggio 5, Dritto e Rovescio, Zona Bianca, I Lunatici e Agorà in cui parla proprio di questi temi a lei molto a cuore. Scrive per Il Giornale e La Notizia.

La vita privata della giornalista in procinto di entrare nella casa del GF Vip

Sara Manfuso è particolarmente gelosa della sua vita privata, tanto da non far trapelare molte notizie sul suo conto. Però quel che si sa è che è stata legata sentimentalmente al deputato del Partito Democratico Alfredo D’Attorre, con cui ha avuto una figlia, Lucrezia, e con il quale è rimasta in rapporti sereni. Quando questa relazione è volta al termine, a dicembre del 2020 ha sposato il politico Andrea Romano, deputato del PD e direttore di “Democratica”, giornale online del Partito Democratico, e insieme a lui vive a Roma. La giornalista è raggiungibile al profilo Instagram @saramanfuso, in cui è attiva e pubblica foto delle sue vacanze, momenti di relax, ospitate televisive e momenti lavorativi.

Sara Manfuso e la violenza sessuale subita da ragazza: il suo racconto

A Storie Italiane, Sara Manfuso ha confessato che a 17 anni fu vittima di una violenza sessuale da parte di un uomo, mentre rientrava a casa sua, da sola e in pieno giorno: “Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, e perché questi dettagli sono utili, quello è un uomo che mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava”, aveva dichiarato. Ovviamente, questa brutta esperienza le ha segnato la vita ma non ha il timore di raccontarla, specialmente se può servire a salvare altre donne, ed è proprio per questo che parla di queste tematiche in televisione ed è appunto Presidente dell’associazione #iocosì per la difesa dei diritti delle donne che hanno subito violenza come lei.