Simona Branchetti sempre più lanciata: torna Morning News? L’indiscrezione

Morning News anticipazioni, la conduttrice pronta a tornare in Tv? L’ultimo rumor

Simona Branchetti ha presieduto per tutta l’estate la fascia mattutina di Canale 5 prendendo il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi con il loro Mattino 5. Ed inutile nascondere che il programma è stato molto apprezzato dal pubblico a casa, che ogni giorno ha permesso alla conduttrice di vincere la sfida auditel contro i suoi diretti competitor. Sull’ultimo numero del settimanale Vero è stato riportato che Mediaset starebbe pensando di riproporre il programma anche in autunno:

“Dopo gli ottimi ascolti e gradimento da parte del pubblico, a Mediaset stanno pensando di inserire Morning News anche all’interno dei palinsesti autunnali ed invernali…”

Se così fosse sarebbe un bell’attestato di stima nei confronti della giornalista, che per anni ha condotto il TG5.

Simona Branchetti in onda il weekend con il suo programma? Le ultime indiscrezioni

Successivamente il settimanale Vero ha anche riportato di essere venuto a conoscenza che Mediaset avrebbe già un’idea di dove collocare il rotocalco della giornalista nel palinsesto autunno-inverno di Canale 5. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine pare che l’Azienda Privata vorrebbe colmare il vuoto della mattina del weekend proprio con la messa in onda di Morning News: “Si mormora di una versione speciale nel weekend…” E in effetti è da tanto che gira voce dell’arrivo di un programma nella mattina del sabato e della domenica di Canale 5. Che dopo tanti rumor sia arrivato finalmente il momento giusto?

La giornalista ed il suo futuro in Tv: cosa farà in questa stagione?

Si ricorda che Simona Branchetti, in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv, non ha nascosto che vorrebbe tanto avere un programma tutto suo, magari in prima serata. Tuttavia pare che invece il suo destino sia legato in qualche modo alla mattina di Canale 5, visto che pare finirà a condurre Morning News il sabato e la domenica. Sarà vero? Non solo Tv per la giornalista. Difatti quest’ultima è anche finita recentemente sotto i riflettori del gossip dopo essere stata fotografata insieme all’ex di Anna Falchi. Proprio a tal proposito ha escluso nella maniera più assoluta un loro flirt.