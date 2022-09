Sofia Giaele De Donà chi è: età, fidanzato, instagram, Ti spedisco in convento

Sofia Giaele De Donà è una nuova concorrente del GF Vip 7: chi è, età, cosa fa

Sofia Giaele De Donà è stata annunciata poche ore fa a sorpresa come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza è giovanissima, essendo nata a Vittorio Veneto nel 1998, ha alcuni tatuaggi visibili sul proprio corpo e possiede un cagnolino nero a cui è molto affezionata. Sin da subito ha avuto una grande passione per la moda, così che già a 13 anni ha aperto il suo primo fashion blog per poi iniziare a lavorare come modella. A inizio 2021 ha avviato il suo primo brand, chiamato SGDD. Si è trasferita a Milano per completare gli studi di Moda all’Accademia del Lusso. Durante una recente intervista a ViviJesolo, ha ammesso di voler prendere parte ad altri reality per stabilirsi nel mondo dello spettacolo e coronare il sogno di diventare presentatrice.

La vita privata di Sofia Giaele De Donà: il fidanzato è un ingegnere aerospaziale

La modella, in procinto di entrare nella casa più spiata d’Italia, è fidanzata con un ingegnere aerospaziale americano di 42 anni da quasi quattro anni, con il ragazzo che compare spesso nei suoi scatti Instagram in momenti di relax o di vacanza. Nonostante la differenza d’età, non si dice spaventata e porta avanti la sua storia con maturità. Sofia Giaele De Donà vanta 100 mila followers sul suo profilo Instagram @sofiagiaelededona in cui condivide foto e storie con i suoi followers in modo regolare, sia per quanto riguarda i momenti di svago sia per gli abiti del suo brand, presente anche su Instagram.

L’esperienza televisiva di Sofia Giaele De Donà a Ti spedisco in convento

La modella e influencer è salita alla ribalta per aver partecipato, qualche tempo fa, al reality di Discovery+ Ti spedisco in convento, dove per la prima volta si è messa in gioco in un contesto televisivo e dove ha conosciuto anche Emy Buono, già vista poi a La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. In questo programma alcune donne amanti della moda e delle feste e dipendenti dall’uso dei telefonini iniziano un viaggio spirituale in un convento, dove trascorrono quattro settimane vivendo come suore. Una delle sue citazioni più famose in questo programma è: “Le scarpe sono come le mutande, andrebbero cambiate ogni giorno”.