Storie Italiane ricordo struggente, Eleonora Daniele commossa: “Ci ha lasciato…”

A Storie Italiane il commovente ricordo di Stefano D’Orazio: “Ci ha lasciato per il Covid”

Spazio molto toccante nella puntata di oggi del programma condotto da Eleonora Daniele, che ha ricordato un artista scomparso purtroppo prematuramente, Stefano D’Orazio. “Si farà un concerto in suo ricordo” ha premesso la conduttrice, annunciando l’ospitata della moglie e di alcuni membri dei Pooh.

Stefano se ne è andato due anni fa. Oggi voglio mandare un abbraccio speciale alla moglie Tiziana, che mi sta aspettando sorridente dall’altra parte dello studio

sono state le parole della conduttrice, che ha poi mandato in onda una copertina dedicata, appunto, all’artista.

La moglie di D’Orazio intervistata da Eleonora Daniele: “Non smetto di guardare Stefano”

“Non smetto mai di guardarlo mentre suona la batteria” ha dichiarato Tiziana Giardoni ai microfoni di Storie Italiane, continuando: “Aveva questa potenza e questa bellezza nei movimenti e nella gestualità, che era qualcosa di veramente impressionante”.

Quando lo vedevo su quel palco, per me era un mito

ha detto inoltre Tiziana, aggiungendo poi: “Mi piaceva anche solo guardarlo e questa cosa l’ho riscontrata in tante storie”, sottolineando che tante persone le hanno detto che Stefano era una potenza. Eleonora ha quindi mandato in onda il filmato della puntata di Tale e Quale Show dove Giorgio Panariello e Loretta Goggi, sostituendo Carlo Conti alla conduzione (assente perchè positivo al Covid) hanno annunciato in diretta la morte di Stefano.

“Stefano D’Orazio era una potenza di energia e di pensiero”, parlano gli ospiti di Eleonora Daniele

“Era una potenza di energia e di pensiero” ha dichiarato invece Red Canzian, intervenuto in collegamento da casa, a differenza di Riccardo Fogli presente invece in studio, non a caso ha ironizzato: “Sono venuto a piedi, abito proprio qui vicino”. Ricordando il momento della morte del marito, Tiziana Giardoni non ha nascosto la sua sofferenza per non aver potuto ricevere abbracci, a causa del distanziamento dovuto al Covid. “Degli abbracci, della forza, ne avevo bisogno” ha ammesso. E’ intervenuto poi anche Roby Facchinetti, in collegamento, mentre Riccardo Fogli in studio si è commosso.