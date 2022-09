Wanda Nara e il marito Mauro Icardi si sono lasciati: “E’ doloroso”

Mauro Icardi e la moglie si sono detti addio definitivamente: il clamoroso annuncio

Sembravano essere destinati a stare insieme per sempre. Tuttavia ecco arrivare il clamoroso colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Di cosa si tratta? Wanda Nara e il popolare calciatore di origini argentine hanno deciso di separarsi definitivamente. A rivelarlo è stata lei stessa la scorsa notte su instagram:

“Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me…”

Ovviamente la donna non ha fatto mistero di star soffrendo molto, ma nonostante sia stata una decisione sofferta pare essere stata inevitabile.

Wanda Nara viene allo scoperto: “E’ doloroso, ma io e mio marito non stiamo più insieme”

La popolare ex opinionista del Grande Fratello Vip, sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver rivelato che con suo marito Mauro Icardi è finita per sempre, ha anche colto la palla al balzo per rivelare che ovviamente la decisione non è stata certo presa a cuor leggero:

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento…”

In effetti è già da tempo che girano molti rumor online e sulla carta stampata sul fatto che ci sarebbero problemi tra i due. Tuttavia pareva che negli ultimi tempi la coppia fosse riuscita a sistemare la situazione. Invece ecco arrivare il nuovo colpo di scena che sicuramente farà molto discutere nelle prossime ore.

Perchè Mauro Icardi e la moglie si sono lasciati? Parla lei

In tanti ovviamente si staranno chiedendo il motivo per cui è finita tra Wanda Nara e il calciatore. Si segnala che al momento non è dato saperlo, visto che proprio la donna ha chiesto a tutti su instagram di rispettare la loro privacy:

“Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione…”

Successivamente la donna ha anche chiesto ai suoi follower di rispettare questo loro dolore senza andare ad indagare o fare facili illazioni sul motivo chi li ha spinti a dirsi addio, nel rispetto anche dei loro figli: “Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli…”