Alessandro Egger chi è: età, altezza, fidanzata, instagram modello italo-serbo

Ballando con le stelle 2022: età, altezza e vita privata di Alessandro Egger

Questa sera andrà in onda la prima puntata dello show di Milly Carlucci e tra i concorrenti ci sarà anche Alessandro Egger scopriamo tutto su di lui. Nato a Belgrado in Serbia il 6 settembre del 1991 il modello serbo-italiano ha dunque 31 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Si trasferito all’età di sei anni in Italia, prima a Como e poi a Milano. Il suo peso non lo conosciamo ma è alto ben 1 metro e 90 centimetri. Curiosità sul giovane modello è che non ha tatuaggi. Per quanto riguarda la sua vita privata Egger non è single ma al contrario è fidanzato da ben 10 anni con la modella rumena Madalina Doroftei.

Alessandro Egger: carriera e profilo instagram del concorrente di Milly Carlucci

Il modello e concorrente di Ballando con le stelle ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, a soli 13 anni infatti era già il volto della Kinder. Successivamente, sempre nell’adolescenza, il giovane ha recitato anche in piccoli ruoli in fiction di successo come Un medico in famiglia. E, tuttavia, nella moda che ha trovato la sua solidità e realizzazione essendo volto di note marche come Dolce&Gabbana ed altri. Egger è anche molto attivo sui social il suo profilo instagram, infatti, dove condivide spesso gli scatti artistici delle sue campagne da modello, le vacanze con la sua fidanzata e molto altro è seguito da quasi 120 mila followers.

Ballando con le stelle 2022: tutto sul concorrente ex viaggiatore di Pechino Express

Oltre ad essere un modello ed aver recitato in alcuni piccoli ruoli, Alessandro Egger nel 2017 è stato anche tra i viaggiatori di Pechino Express in coppia con la madre Cristiana. La loro permanenza nel reality di Rai2, tuttavia, è durato molto poco (solo un paio di puntate). Questa sera, invece, a partire dalle 21.25 circa il modello scenderà nella pista da ballo più famosa della tv in coppia con Tove Villfor. Convincerà con le sue performance giuria e pubblico?