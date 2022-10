Giuria divisa a Ballando: è scontro tra Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 15, 2022 , in Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli ed Ivan Zazzaroni: duro scontro a Ballando con le stelle

Dopo gli scontri tra giuria e concorrenti, e tra giuria e ballerini professionisti, è arrivato il momento anche dello scontro interno nella giuria. Nel dettaglio pretesto della lite tra la Lucarelli e Zazzaroni è stata la votazione data alla performance di Giampiero Mughini, il giurato e giornalista sportivo, infatti, ha votato con bel 10 l’esibizione facendo scattare la giurata che ha accusato, lui e Mariotto, di falsare la gara. A questo punto gli animi si sono scaldati.

“In 15 edizioni non ho mai dato un 10 di questo tipo ma è la mia risposta al tuo 0 dell’altra volta”

ha ammesso il giornalista “Si ma così chi sa ballare rischia di andare a casa” ha replicato la collega. Infine a far da piacere è stato Fabio Canino dicendo che non è una gara tra giurati.

Ballando, Giampiero Mughini fa sbottare la giurata: “Non devi insegnarmi cos’è una giuria”

Prima di scontrarsi con Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli nel commentare l’esibizione di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen si è nettamente discostata dai colleghi:

“Sento parlare di bei messaggi, eleganza e commozione ma abbiamo davanti un concorrente che quando ha ricevuto un zero ha detto ti prendo a calcio in culo, io scusate ma tutta questa poesia non la vedo”.

“Ci mancherebbe che se qualcuno ti offende non rispondi” ha replicato lo scrittore. La discussione poi ha preso una brutta piega quando Mughini ha cercato di spiegare cosa dovrebbe fare una giuria, la Lucarelli è sbottata: “Non devi insegnarmi cos’è una giuria” “Andiamo al sodo” “Non mi devi dare il tempo” “Lo faccio per gli spettatori” Dopo questo scambio di battute, le votazioni e l’1 della Lucarelli lo scrittore ha lasciato lo studio concludendo: “Gradirei non ascoltare più nulla perché c’è un limite a tutto.”

Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini: è pace fatta tra i due dopo il violento scontro

Dopo il violento scontro della prima puntata, invece, lo scrittore ed il giurato hanno rivelato di aver fatto pace. Il secondo infatti ha dato un bel 10 alla sua votazione dicendo: “Persino la camminata era a tempo, sei andato a tempo ed il pubblico ti ha premiato con una standing ovation, a me piace.”