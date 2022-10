Mauro Perfetti, torna l’oroscopo settimanale: previsioni 10-16 ottobre

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 10, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo per la prossima settimana (10-16 ottobre) del noto astrologo: cosa dicono le Stelle

Le previsioni zodiacali di Mauro Perfetti dopo mesi di assenza sono tornate, il noto astrologo non le fornisce più nel programma Detto Fatto (avendo chiuso) ma attraverso il suo profilo social. Vediamo quindi cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna per i primi quattro segni.

ARIETE: Le Stelle spazzano via le incomprensioni, favorite le riconciliazioni, nel lavoro l’organizzazione ti aiuterà a portare a casa i risultati sperati;

TORO: Le Stelle sono super per rinnovare tutto ciò che sembra essere scontato, riscoprirai la spensieratezza;

GEMELLI:sei il Segno TOP della settimana! Giocatela bene;

CANCRO:Non farti demotivare da niente e nessuno ma porta avanti le tue idee perché si riveleranno vincenti.

Mauro Perfetti, previsioni fino al 16 ottobre: tutto su amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Mauro Perfetti per la settimana dal 10 al 16 ottobre continua con gli altri quattro segni dello zodiaco.

LEONE:Non ti risparmierai nel far sentire a proprio agio chi hai accanto, nel lavoro c’è una gradita novità;

VERGINE: Le Stelle hanno voglia di regalarti delle inaspettate opportunità per far ringiovanire il tuo desiderio di emozioni ed anche rilanciare un super progetto di lavoro;

BILANCIA: Le Stelle sono super per sciogliere le magagne, perché si riveleranno generose di buone nuove;

SCORPIONE: Le Stelle ti dicono di smetterla di complicarti la vita! Sii fiducioso e impara a decifrare i segnali che incontri sul tuo cammino.

Oroscopo per la prossima settimana: previsioni segno per segno

Infine, le previsioni di Mauro Perfetti fino a domenica 16 ottobre si sono concluse con ciò che le Stelle dicono su fortuna, amore e lavoro per gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Baruffa nell’aria che rischia di riflettersi nelle collaborazioni, cerca di sciogliere le incomprensioni;

CAPRICORNO: Le stelle ti invitano a “contare fino a 10” prima di prendere un’iniziativa, ascolta chi ti vuole bene;

ACQUARIO: Sarà una missione impossibile resistere al richiamo dell’amore, mentre nel lavoro ci sono delle buone nuove per sbloccare una situazione rendendola redditizia;

PESCI:Prendi in mano le redini della tua vita perché le Stelle dicono che è arrivato il momento giusto per mettere in disparte la sopportazione e il vittimismo.