Moreno Porcu, ballerino Alex Di Giorgio: età, instagram, single o fidanzato?

Dopo i numerosi adii e ritiri nella scorsa edizione, Milly Carlucci è corsa ai ripari ed ha ‘acchiappato’ ben quattro nuovi ballerini per affiancare altrettanti concorrenti. E tra i nuovi ingressi c’è anche Moreno Porcu. Chi è? Conosciamolo meglio. Il giovane ballerino ha 34 anni, è nato 15 novembre 1988 a Cagliare e del segno zodiacale dello Scorpione. Nello show del sabato sera di Rai1 sarà in coppia con il nuotatore Alex Di Giorgio che ha espressamente richiesto per la sua partecipazione la presenza di un ballerino dichiaratamente gay che avesse quindi condiviso il suo stesso vissuto per poterne parlarne apertamente nel programma. Riguardo invece la vita privata di Moreno al momento non si conosce se è single o fidanzato.

La carriera nel mondo della danza del giovane è iniziata nel 2003 con la partecipazione a varie competizioni. Durante la sua carriera si aggiudica due primati nazionali nel ballo latino-americano, entrando anche a far parte nel corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor. Oltre ad essere ballerino, Porcu è anche istruttore di fitness e danza, animatore e istruttore di zumba. Insomma il nuovo professionista ha un curriculum di tutto rispetto che metterà in mostra nel sabato sera di Rai1 a Ballando con le stelle in coppia appunto con Alex Di Giorgio, si vedrà se con le sue coreografie ed esibizioni convincerà anche la temuta giuria.

Moreno Porcu ha una sorella, Giorgia, con cui è molto legato ed i due hanno lo stesso tatuaggio, cioè il segno dell’ infinito con i loro nomi. Il ballerino ha un profilo instagram seguito da seguito da 224 followers, con cui condivide non solo gli aggiornamenti sulla sua carriera ma anche momenti di spensieratezza e felicità.