Morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: com’è successo, quanti anni aveva

Lutto nella musica, morto oggi Franco Gatti: aveva 80 anni

Oggi è un triste giorno per il mondo della musica. Cos’è successo? Poco fa è stato annunciata la morte del popolare cantante della band I Ricchi e Poveri. Aveva 80 anni. Questi ultimi anni non sono stati per nulla semplici per l’artista. Difatti la sua vita è stata completamente stravolta per via della morte improvvisa di suo figlio. E questo lutto gli ha fatto prendere la decisione di allontanarsi dal gruppo, come ha confessato lui stesso:

“I miei colleghi e amici continuano a lavorare. Io mi sono fermato perché non salivo più con gioia sul palco…”

Franco Gatti è morto oggi, lutto nel mondo dello spettacolo: l’ultimo saluto della band

Si segnala che al momento non è dato sapere il motivo per cui il membro de I Ricchi e Poveri è morto all’età di 80 anni a Genova. La band proprio in questi ultimi minuti ha fatto sapere di essere assai affranta per la morte di uno dei propri membri storici: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco…” Nel febbraio 2020 c’era stata la reunion del gruppo sul palco del Teatro Ariston. Oltre lui era tornata anche Marina Occhiena. Purtroppo la pandemia da Covid ha fatto saltare alcuni concerti speciali che avrebbero dovuto fare in tutta Italia. Ultimamente ha anche partecipato ad una delle scorse edizioni de Il cantante mascherato insieme al resto del gruppo. Purtroppo la band è stata costretta a ritirarsi perchè proprio l’artista morto oggi si è sentito male sotto la maschera, come ha confessato lui stesso:

“Ci saranno stati 40 gradi dentro quel pupazzo, non circolava l’aria, io avevo il naso chiuso. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo, forse ancora per via dell’effetto del Covid che ho contratto lo scorso Ottobre…”

I Ricchi e Poveri in lutto: morto oggi il membro della popolare band

L’artista morto oggi Franco Gatti ha calcato insieme al resto del gruppo i palchi di mezzo mondo. La band è nata esattamente alla fine degli anni sessanta. All’inizio era composta oltre che da quest’ultimo anche da Angelo Sotgiu, Angela Brambati e da Marina Occhiena. Sono arrivati due volte secondi al Festival di Sanremo riuscendo a vincere la kermesse nel 1985 con la popolare canzone Se m’innamoro. Nel 1978 hanno anche partecipato all’Eurovision Song Contest con Questo amore. Non resta a questo punto che fare le più sincere condoglianze alla famiglia dell’artista venuto a mancare proprio oggi.