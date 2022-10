Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (21-22 ottobre): le stelle del weekend

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 21, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dice il suo oroscopo

Si inizia come sempre dalle previsioni di oggi e domani per i primi quattro segni dello zodiaco tratto dal suo Stellare:

ARIETE: sono molto favoriti gli incontri, ma in linea di massima ora stanno meglio. Domani agitazione in corso. Devono rimettersi in gioco sul lavoro.

TORO: Luna favorevole, ma occhio perché l’attività è da gestire con attenzione. Domani recuperano un po’ di serenità. Buona idea in arrivo.

GEMELLI: trascurare l’amore è un attimo. Scelte lavorative ottime. Domani non andrà molto l’amore. Argomenti spinosi da affrontare.

CANCRO: qualche piccola complicazione c’è. Possono recuperare il tempo perduto. Domani meglio vuotare il sacco subito. Piccola soluzione professionale in arrivo.

Oroscopo del 21 e 22 ottobre 2022: le previsioni astrali per gli altri segni

Si prosegue con l’oroscopo del giorno e domani per i successivi quattro segni dello zodiaco, senza dimenticarli le previsioni del weekend:

LEONE: tutto scorre troppo lento. Spese più esose del previsto. Domani resa dei conti in amore. C’è qualche problema da risolvere.

VERGINE: Luna nel segno che rende certamente più forti. Affronteranno una sfida lavorativa. Domani le storie d’amore non saranno intriganti. Cambio di contratto in atto.

BILANCIA: amore interessante. Esami importanti da affrontare. Domani non mancherà una bella energia. Settore artistico molto favorito.

SCORPIONE: Venere favorevole. Devono fermarsi e ricaricarsi. Domani Venere entra nel segno ad aiutare i sentimenti. Non devono mettersi contro qualcuno.

Previsioni dello zodiaco per gli ultimi segni: l’oroscopo di Paolo Fox del weekend

Infine gli ultimi segni come vivranno questo oroscopo del fine settimana (21-22 ottobre):

SAGITTARIO: portare nuovi progetti è possibile. Piccoli dubbi sentimentali. Domani meglio non spazientirsi. Dovrebbero riposarsi un attimo.

CAPRICORNO: problema da risolvere in amore. Evitare di stancarsi troppo. Domani forse sarà possibile riprendere un amore. Giornata fertile per il lavoro.

ACQUARIO: le stelle sono dalla loro parte. Occasione lavorativa da sfruttare. Domani sarà meglio parlare subito delle cose importanti. Ansia di fare troppe cose.

PESCI: Luna opposta che rende sottotono la serata. Devono cercare di risolvere un problema. Domani stelle amiche che favoriranno l’amore. Non tutte le risposte sono arrivate.